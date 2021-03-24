大班兒畢業典禮「竟噴3000元」　媽怒：大家都這麼有錢？　網掀戰

▲大兒子畢業典禮，第三人出席就要多繳800元 。（示意圖／記者翁伊森翻攝）



網搜小組／劉維榛報導

為了培養親子關係，不少家長會堅持參加孩子的活動！不過一名媽媽抱怨，孩子讀大班將畢業，結果餐會僅能一位家長參加，否則多一個人頭要付800元，就連小嬰兒參加也是此費用。若一家人都參加，原PO一算就要花3000元左右，氣得她直呼「實在花不下去！大家都這麼有錢嗎？」

一名女網友在臉書《靠北幼稚園》透露，今年大兒子讀大班畢業，園方選在餐廳舉辦典禮，表示要給小朋友們一個特別的回憶，結果一看費用，讓原PO超傻眼直呼，「為什麼要這樣為難家長？」

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原PO指出，扣除畢業生與一位家長不用錢，只要多一位家人參加需繳800元，一人頭計費以此類推，「大人小孩都一樣」。不過原PO無法認同，因為當天想多帶1歲的寶寶前往，也被要求多付800元。

「實在花不下去！」原PO直言收費不合理，「查了一下餐廳消費方式90公分以下不用錢，小小孩兒童也才200至300元，大家都這麼有錢嗎？参加個畢業典禮得花個2000至3000元。」

▲原PO認為小嬰兒也要付800元很不合理。（示意圖／記者李毓康攝）



文章曝光後，底下網友熱議，「是不合理，但我覺得可以先試著跟學校反映餐廳90公分以下不算費用這件事，我相信學校應該也不會太為難家長」、「可以選擇不去，家長賺的是血汗錢，幼兒園沒感覺，別忘了小孩以後學習費花的錢更多，何況小孩幼兒園記憶約2~3年就很慢慢淡忘了，考慮一下吧」。

但有網友持不同觀點，「可能是以一桌8000元去推算人頭費，換個角度想，一桌十人，三個家庭，大家都帶一個小小孩或嬰兒，那這樣也占了不少位置，學校也不能因為是嬰兒或小小孩就這桌多坐幾個人吧」、「學校辦一個活動，需要租借場地、老師的加班費、餐點支出等，這些花費下來，學校還讓幼生及一位家長免費，算是很好了。如果覺得收費不合理，那可以家長一人代表出席就好了」。

▼網友建議，不然就由一位家長參加就好！（圖／翻攝靠北幼稚園）

