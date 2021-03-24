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社會 社會焦點 保障人權

台中狠夫殺妻兇殘手段曝！狂砍27刀再潑硫酸毀容　檢起訴求重刑

▲▼ 。（圖／資料照）

▲陳男將行李箱載至大坑山區棄屍。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中市陳姓男子2020年11月底與宮姓前妻因2名女兒的監護權發生激烈口角，竟持球棒猛敲宮女後腦杓，拿廁所用的硫酸潑灑宮女臉部，接著持菜刀狂砍宮女27刀致死，宮女死後陳男先是將屍體裝入行李箱，藏在家中衣櫃，2天後棄置於大坑山區，事後宮女母親尋女不著報案，事件因此曝光。警方尋獲宮女遺體後將陳帶回詢問，陳男雖坦承涉案，但一度否認犯行，又試圖推諉責任，台中地檢署偵結，依殺人、侵害屍體罪嫌起訴陳，並建請法院從重量刑。

起訴書指出，陳男（35歲）與宮女原是夫妻，育有2女，2人去年11月24日離婚後，仍同住在台中市北屯區的住處，去年11月29日下午5時50分許，2人因女兒的親權行使、探視等問題，於住處內爆發激烈口角，宮女要求陳搬離家中，陳因此心生憤意，竟拿起球棒不斷揮擊宮女後腦杓，還拿出置物櫃中廁所用的硫酸潑灑宮女臉部，更持菜刀朝宮女臉部、頭部、雙手狂砍27刀。

宮女遭受攻擊，大聲向鄰居呼喊救命，當時一名林姓鄰居聽聞宮女呼救，且有拍打響聲，便至陳家門前敲門詢問，但陳男不予理會，將當時仍有生命跡象的宮女拖至廁所，惟宮女大量出血，最後因出血性休克死亡。

陳男發現宮女失去生命跡象後，將宮女以塑膠袋包住，再裝入一個紅色行李箱內，並將行李箱藏在宮女的衣櫥裡；至同年12月1日上午9時許，陳外出尋找棄屍地點，翌日上午10時39分許，陳至北屯區五金行購買手推車、機車帶等物，回到住處將裝有宮女的行李箱載運至台中大坑山區，分別將手推車、行李箱、宮女遺體棄置於草叢、山溝。

▲▼ 。（圖／資料照）

▲宮女遭殺害後被裝入27吋的行李箱內，藏放家中衣櫃2天後，遭陳男拖出棄屍於大坑山區。（圖／資料照）

案發後宮女母親聯絡宮女未果，同年12月3日報請警方協尋，經警方調閱監視器清查，警方扣得陳的Iphone手機、發票等證物，並於同日晚間9時15分許發現棄屍地點，尋獲宮女遺體。隔日上午10時許，警方於棄屍地點附近尋獲行李箱，並在陳的住處查獲涉案球棒、硫酸、塑膠袋等涉案物。

警方訊問陳男時，陳一度否認犯行，經警方尋獲宮女遺體，他才坦承涉案，但隨後又辯稱是宮先持菜刀攻擊他，他才失手殺死宮女，對於殺人動機避重就輕。台中地檢署認為陳一度否認犯行，還試圖飾詞卸責，犯後未見悔悟，依殺人、侵害屍體罪嫌起訴，並建請法院從重量刑。

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