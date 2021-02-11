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社會 社會焦點 保障人權

震驚社會殺妻案！長期積怨、爭監護權　狠夫持刀砍妻…她噴血慘死

▲▼台中殺妻案，兇嫌陳男臉書。（圖／翻攝臉書）

▲台中宮姓女子為愛離職在家帶小孩，卻慘遭殺害棄屍。（圖／翻攝臉書）

記者陳韻如／整理報導

台灣近年來發生多起駭人聽聞的殺妻血案！而近期最讓人印象深刻的是，一名擁有政大日文系高學歷的宮姓女子，因與打臨工維生的陳姓丈夫爭奪2名女兒的監護權，而慘遭殺害，還裝箱棄屍。檢方事後相驗，發現宮女頭、頸部被砍了10多刀，且臉部還有腐蝕痕跡，疑似遭到潑酸，死狀相當悽慘。

回顧案情，37歲的宮女擁有政大日文系高學歷，過去曾在過去曾在台中知名機械公司任職，之後為愛辭去工作，下嫁小2歲且平時僅打零工維生的陳男，而他婚後離職專心照顧孩子，並趁著空閒時間，活用所學兼職翻譯，並於2018年出版首本工具譯書。

▲▼ 台中殺妻 。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲陳男將妻子殺害後，竟將屍體裝箱，接著丟棄至大坑山區。（圖／記者鄧木卿翻攝）

然而，宮女與陳男近日感情生變協議離婚，但沒想到，才離婚不到1個月，2人就為了女兒的監護權發生爭執，陳男竟痛下殺手，先是拿球棒朝宮女後腦猛敲，接著再拿菜刀朝她狂砍數十刀，直到宮女氣絕才停手，接著將屍體裝箱並丟棄至大坑山區。目前陳男已遭檢方聲請羈押獲准，而全案正由法官審理中。

此外，新北市也有一起震驚社會的殺妻案件！郭姓男子2020年2月20日因與妻子發生爭吵，竟趁著妻子午睡之際，持水果刀猛捅其胸口35刀，導致妻子噴血慘死在床上，而郭男殺妻後本還想同歸於盡，但自殺未遂，最後伴屍10多個小時。

▲▼板橋命案。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲板橋郭姓男子與妻子發生爭吵後，持刀將對方殺害，還伴屍10多小時，直到兒子返家才發現母親倒臥血泊慘死，當場崩潰。（圖／記者陳雕文翻攝）

直到隔天上午郭男兒子返家，卻遍尋不著母親身影，打開房門後驚見母親倒臥血泊，且已明顯屍僵，郭男才冷冷吐出，「我殺了你媽媽」，讓兒子當場崩潰。對此，法院審理後認為，郭男手段兇殘，但考量他犯後坦承犯行，且態度良好，最終依殺人罪判郭男14年徒刑。全案可上訴。

綜合上述2起案件可以發現，近年來台灣殺妻案件層出不窮，而背後原因不外乎是長期積怨，甚至是為爭奪孩子監護權而釀禍，但若是能夠趁早溝通、向外尋求協助，或是及時報警處理，交由法律來制裁，將可能大幅減少悲劇發生。

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