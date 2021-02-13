重案回顧／桃園男殺妻分屍7塊！掏內臟冰冷凍⋯女兒拎血麻袋報警

▲▼桃園男殺妻分屍7塊，女兒驚覺不對勁報警處理。（圖／資料照，下同）

記者戴若涵／台北報導

桃園一名陳姓男子2018年間為了財產問題與簡姓妻子發生爭執，竟持刀砍殺妻子，開腹取出內臟裝袋冰入冷凍庫內，將軀幹分解成7塊。一審將他判處死刑、褫奪公權終身，二審認為他已認錯且年事已高改判無期徒刑，案經上訴三審，最高院2020年12月4日駁回上訴，全案定讞。

回顧整起事發經過，陳男與簡姓妻子2016年離婚時，雙方協議將平分財產，但遲遲不履行，2人復婚後，妻子也拒絕履行協議。心懷怨懟的陳男2018年5月25日與妻子再度為了財產分配的問題大吵一架，不料，陳男一怒之下竟衝進廚房內，持雙刀朝妻子頭部猛砍，接著用手摀住妻子口鼻，導致簡女窒息、失血過多身亡。

陳男見狀，將妻子遺體拖入浴室內，持鐵鎚、刀具開腹掏空妻子的臟器，並裝入塑膠袋內冰進冰箱冷凍庫，再將妻子遺體剁成7塊，分別藏在家中各個角落，為防止屍臭散出，陳男隔日還外出購買石灰粉撒在屍塊上除臭。

整起事件之所以曝光，是女兒察覺情況不對，進而在家中找到一個沾有血跡的白色麻布袋，並帶到派出所報案，在員警陪同下打開袋子，這才發現裡面裝的竟是母親的頭顱。

陳男一審時否認犯案，還佯裝自己有精神病，稱「是木頭阿姨殺害妻子，也是木頭阿姨分屍的，殺人及分屍的人都不是我」，但桃園地方法院審理後，不採信他的說詞，依殺人、損壞屍體等罪，判他應執行死刑、褫奪公權終身。

案經上訴高等法院，院方考量他患有憂鬱症，年近70歲，事後也坦承犯案，無期徒期就可使他終身與外界隔絕，故改判無期徒刑、褫奪公權終身；最高院也採信二審的見解，2020年12月4日將上訴駁回，全案定讞。