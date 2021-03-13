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望高寮「夫殺妻」雙屍今相驗！　獨子一夜痛失雙親：心情很複雜

▲▼台中夫殺妻棄屍望高寮再自殺，今檢警相驗2人遺體。（圖／記者鄧木卿攝）

▲台中望高寮雙屍案，檢警今相驗2人遺體。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿、莊智勝／台中報導

台中望高寮昨（12日）傳出夫殺妻後輕生慘案，65歲的陳男因與妻子陳女長期感情不睦，11日凌晨2人大吵後，陳男涉嫌將妻子悶殺，在開車伴屍18小時、運屍300公裡後，最終將妻子遺體棄置在南屯區望高寮，隨後自己也於一旁森林中自縊身亡。今（13日）檢方相驗2人遺體，陳男兒子也到現場，僅簡短表示「現在心情很複雜」，婉拒受訪。

警方初步調查，陳男與妻子結婚多年，2人育有一名獨子，目前兒子已經成年，獨自前往南部工作，並未與父母同住；而涉嫌殺人的陳男則是失業多年，家中經濟重擔全落在妻子身上，也因此夫妻倆時常發生爭吵；11日凌晨時分，夫妻倆再次爆發激烈口角，陳男一時情緒失控，竟將妻子悶殺。

▲▼台中夫妻望高寮輕生成雙屍。（圖／民眾提供）

▲陳男殺妻後載往望高寮棄屍，自己也在10餘公尺遠的樹林自縊身亡。（圖／民眾提供）

陳男在鑄下大錯後，將妻子遺體裝入行李箱中，隨後駕車外出尋覓棄屍地點，起初陳男驅車一路北上，途中皆未停下，但到了台北後卻又折返，奔波300公里、伴屍18小時後最終還是回到台中，選擇在望高寮棄屍，隨後自己也在一旁自縊身亡，車上還留有遺書，自承「我殺了XXX（妻子名），我要自縊。」

今檢警相驗2人遺體，陳男兒子一早就抵達現場，面對媒體提問時神色凝重，僅簡短表示「我現在心情很複雜」，婉拒受訪；隨後檢方到場，相驗過程約持續2小時，結束後陳男兒子在警方掩護下離開現場，並未發言。檢方今初步相驗，發現陳男頸部有勒痕，而陳妻則無明顯外傷，後續將於18日進行解剖，了解是否有藥物反應，以釐清死因。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

►台中望高寮雙屍遺書曝！狠夫殺妻裝行李箱　留「6個字」死後自首

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▼陳男兒子一夕之間痛失雙親，神情十分凝重。（圖／記者鄧木卿攝）

▲▼台中夫殺妻棄屍望高寮再自殺，今檢警相驗2人遺體。（圖／記者鄧木卿攝）

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