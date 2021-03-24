擴大偵察量能防非洲豬瘟　防檢局要「招3名領犬員」月薪34K起

▲檢疫犬組偵測台北郵件中心包裹。（圖／防檢局提供，下同）



記者許展溢／台北報導

國際非洲豬瘟疫情仍嚴峻，防檢局為防範疫病害蟲入侵擴散，今（24日）指出將招募3名領犬員以維持檢疫犬組邊境查驗量能，月薪34752元起，並依據檢疫犬訓練及退休相關標準作業程序辦理遞補轉訓作業，同時因應新冠肺炎疫情期間快遞及郵包輸入量大增，機動安排檢疫犬組加強偵測。

防檢局說明，我國入境貨物、旅客行李與郵包等邊境查驗是以關務署海關人員及X光機為主，防檢局目前配置56組檢疫犬協助偵察，以共同防範非洲豬瘟等重要疫病害蟲藉由未經檢疫之動植物產品傳入國內危害。

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防檢局表示，因新冠肺炎疫情期間大量跨境電商貨物以快遞輸入及入境旅客銳減，機動安排檢疫犬組至台北港、高雄港及桃園機場加強海空運快遞貨物偵測，並提高台北國際郵包中心偵測及加強台中、台南及高雄郵包中心偵測，統計檢疫犬組109年偵測出郵包及快遞貨物檢疫物計575件、總重量約3578公斤。

▲檢疫犬組偵測台北港海運快遞貨物。

防檢局強調，將持續配合防檢疫宣導作業，強化民眾對防檢疫之正確觀念，邀請全民共同參與把關工作。這次領犬員招募報名期限只到3月31日截止，相關說明請查閱防檢局網站，有志與護國神犬一起工作者要把握機會，錄取後經過三個月的訓練並通過結訓測驗者，就可成為檢疫把關生力軍及宣導代言人。

防檢局最後強烈呼籲，民眾返國時切勿存有僥倖心態趁機夾帶動植物產品入境，且網購時應注意勿將國外動植物產品違規寄送至國內，以免違規受罰，共同維護農業生產環境安全。

▲▼防檢局領犬員109年第一梯新結訓。（圖／防檢局提供）

▲▼防檢局領犬員109年第一梯新結訓。（圖／防檢局提供）