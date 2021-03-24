她自製煙燻肉！外型竟像「妹妹」　2.5萬網友全笑瘋：真的很嫩

▲有網友自製煙燻肉後開心拍照上傳，沒想到超奇特的外型瞬間讓網友蓋起歪樓。（圖／翻攝自推特／@SportySuz20）

實習記者閔文昱／綜合報導

煙燻肉因香味比臘肉濃郁，有些民眾會在家中自製。國外一名女子即在家自製煙燻肉，並開心拍照上傳與朋友分享，沒想到有眼尖的網友發現，她所做的煙燻肉外型太驚世，竟像是女性的「妹妹」，讓這張照片瞬間爆紅，意外在網路上引起熱烈的討論。

根據英國《每日星報》報導，推特用戶蘇札娜（Suzanne）21日嘗試在家自製煙燻肉，並將製作好的煙燻肉拍照上傳，表示「這是今天的晚餐」，並留下了流口水的貼圖符號。想不到照片上傳後卻被網友們發現，照片中的煙燻肉外型奇特，且激似女性的生殖器，讓不少網友笑稱「這肉真的很嫩」。

這則推文發佈後，很快的就受到了國外網友們的關注，短短3天內就獲得了2.5萬個讚和將近7000次的轉推，不少網友留言表示，「忍不住看了2次」、「我要這塊肉！」、「不知道該從哪裡開始吃」。對於網友們開玩笑的言論，蘇札娜也感到相當開心，表示「沒想到這則貼文會如此引起大家的興趣」。

製作煙燻肉必須先用鹽醃製再風乾或曬乾，之後再用柏樹枝或柴火慢慢燻製，完成後外表會呈現黝黑發亮且保存時間長，一年四季都可以食用，因此獲得不少民眾的喜愛。