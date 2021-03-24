黃敏惠兒幫認了：我媽用人不當！　貪官1家6口寄生嘉義市政府

▲黃敏惠接受媒體訪談吳建榮一案。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府機要吳健榮涉嫌收賄，且全家大小一家6口都進市政府任職、全無國考公務員身份，黃敏惠因此遭質疑縱容親信「寄生」市府，黃23日受訪強調，人力任用一切依法、按適才適所考量。但黃敏惠兒子蔡佳睿稍早卻在臉書PO文表示，「我媽用人不當是事實，確實該道歉、檢討」。

吳建榮2018年3月辦理退休，2019年1月嘉義市政府以機要人員回聘，在嘉義市工務處擔任專員、長期負責路面整修等工程；卻被檢方、廉政署幹員調查發現，藉由承辦路面整修工程等機會，對於職務上的行為，涉嫌收受得標廠商交付的數萬元至數十萬元不等現金、茶葉、咖啡豆禮盒等賄賂。

至於外界對寄生的質疑，市府方面認為，吳建榮大女兒吳思瑤被邀進嘉義市政府任攝影官緣為過去任職媒體界，對於市政行銷及規劃具創意，加上個性活潑工作效率頗受好評。吳女23日也反駁，強調自己是依專長到市府應徵，非外傳「寄生」。

市府方面表示，吳的太太職稱是「不老生涯規劃師」，為社會處「橘世代生涯發展中心」計畫之一環，經遴選高齡長者或退休人員培訓後，協助到社區宣講生涯規劃、健康保健及退休生活調適等概念，屬於志工的性質，並不支薪。

黃敏惠23日表示，用人強調廉能，對市府發生廉能問題，自己會深刻檢討，但也強調市府人員進用，都依人事相關法令及規定辦理。

外界解讀黃的說法，認為仍未能讓吳家「寄生」質疑解套，黃雖表示是自己的作法是適才適用，此事並無任何裙帶關係，卻因不避嫌才會讓「社會觀感」大過於「能力選才」。綠營議員則表示，吳涉貪或是全家都在市府上班都不該發生，希望黃市長以正面態度面對此事。

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