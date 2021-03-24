親友攙扶孕妻進靈堂...羅尚樺父母忍痛與軍方討論後事！

▲親友攙扶羅妻。（圖／記者黃彥傑攝）

記者陳以昇、黃彥傑／台東報導

台東空軍志航基地2架F-5E戰機22日下午3時06分疑似在變換隊形時發生擦撞墜海，造成飛官上尉潘穎諄失蹤、中尉羅尚樺殉職的憾事。對此，稍早懷有身孕的羅妻也在親友的攙扶之下抵達靈堂，而羅的父母也強忍悲痛到靈堂與軍方討論相關後事。

這起令人心碎的事件發生後，不僅震驚外界，也讓一個幸福家庭變得支離破碎。據悉，羅尚樺與妻子才剛結婚不到一個月，而妻子正懷有2個月的身孕，夫妻倆本該一同期待新生命的誕生，未料如今卻發生此憾事，讓外界都感到相當不捨與惋惜。

▲家屬與軍方討論後事。（圖／記者陳以昇攝）

另外，羅家人23日下午從台東市立殯儀館出發，要前往事故地點屏東旭海漁港附近招魂，下午4時20分左右抵達事故地後，羅父難忍悲痛不斷流淚，也伸手緊摟羅母，羅妻則是哭到雙眼紅腫，一聲聲撕心裂肺「回家了」的呼喊聲，讓人聞之鼻酸，而在羅爸爸吹了一聲口哨喊到，「兒子回來了」後，家屬擲筊也得到聖杯回應，順利將羅尚樺帶回家，現場氣氛讓人忍不禁落淚。

目前已邁入事發的第3天，但失蹤的上尉潘穎諄目前也仍未被尋獲。不過，前一天軍方、警消陸續在岸邊找到大型機體殘骸、空軍頭盔，同時不排除潘穎諄墜落山區的可能，仍在積極蒐就當中。