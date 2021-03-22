寒風中跑外送！麻辣燙闆娘突然端湯麵「你吃一下，順便等」暖翻

▲老闆娘端上湯麵讓原PO填肚子、暖暖胃。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事）

網搜小組／鄺郁庭報導

昨（21）日大變天，比起前天降了10度，不過在寒風中外送，遇到這樣的店家真的會讓人忘記寒意。一位外送哥21日晚間發文，說他接到大單，在等餐點的時候，老闆娘突然端上一碗熱湯麵請他暖暖身子。另一間的老闆則是聽到他手機沒電了，就叫他坐著邊充電邊等，「雖然外面寒冷，但是心裡卻暖暖的。」

外送哥在臉書《外送員的奇聞怪事》貼文，「今天超冷，感謝這位麻辣燙老闆娘」，文中表示當時他接到一筆1100元的單，老闆娘就跟他寒暄道「大單1100（元），你坐一下，吃飽沒？」外送哥則是回「還沒，頗冷的。」老闆娘聽到後，就提議「不然我煮麵你吃一下，順便等」，並真的煮了一碗川味泡麵。

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▲另一間店的老闆直接讓原PO坐在店裡，充電兼等餐。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事）

不僅麻辣燙老闆娘暖炸，另一間店的老闆也很體諒他。外送哥表示，當時到達另一間店家的時候，他的手機只剩下4%的電量，行動電源也沒電了，老闆就問他「你今天單多嗎？」原PO回答道「夾單但是手機剩下4%……」老闆於是說「那你先坐著充電吧！」讓外送哥坐著充電、等餐點。

看到貼文後，其他人也忍不住大讚店家，「可以公佈店家嗎？我還不用新台幣制裁他們！好暖心」、「這個讚，合理，也很有相互照應的同理心，推」、「遇到佛心店家」、「很多店家真的很佛」、「之前接到烤玉米的單，老闆還特別多烤一支請我吃，之後我放假有空就回去捧場，至少去買過5次以上了」、「人情味真的濃。」