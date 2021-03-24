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高鐵「國旅聯票」上線！在2大旅遊平台買遊程　加購車票打85折

▲▼高鐵推出國旅聯票。（圖／高鐵）

▲高鐵推出國旅聯票。（圖／高鐵）

記者李宜秦／台北報導

台灣高鐵公司為推廣國旅，持續推出多樣化的高鐵聯票，由於遊程經濟實惠，相當受到國人喜愛。高鐵表示，即日起與國內二大旅遊預訂平台KLOOK、KKday攜手合作，全新推出「國旅聯票」，於二大旅遊預訂平台購買指定商品，即可享加購高鐵車票85折優惠。

高鐵「國旅聯票」精選超過60條最受歡迎的旅遊商品供旅客自由組裝，包括台北101觀景台、南投九族文化村、屏東墾丁海生館等景點門票；交通接駁方面則有墾丁快線、租車等；同時，更涵蓋近年最夯的包套式露營車、SUP立槳、浮潛等體驗活動。

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高鐵公司表示，購買高鐵「國旅聯票」不僅可以一次搞定高鐵車票以及旅遊大小事，更可以享受超值優惠，還可同時累積高鐵TGo會員及旅遊預訂平台之會員點數。

▲▼高鐵推出國旅聯票。（圖／高鐵）

▲▼高鐵推出國旅聯票，遊程涵蓋全台，相當豐富。（圖／高鐵）

▲▼高鐵推出國旅聯票。（圖／高鐵）

以高鐵台北-台中來回車票+台中麗寶樂園門票商品為例，購買高鐵國旅聯票相較於分開購買原價商品，共可省下240元；若以高鐵台北-左營來回車票+包套式露營車行程為例，購買高鐵國旅聯票共可省下450元。

高鐵表示，觀察近年消費者旅遊行為的趨勢，在旅遊商品的選擇上更朝向個人化與客製化發展，更多旅客偏好依自己的旅遊喜好規劃自主遊程。同時，看準旅客更喜歡透過OTA (Online Travel Agent)比價、自由組裝行程，以及旅遊電商平台具備商品多樣化與即刻預訂、即刻出發等特性。

本次高鐵公司與KLOOK、KKday兩大旅遊預訂平台聯手，推出高鐵「國旅聯票」，精選全台各地熱門景點門票、體驗行程、交通接駁、特色遊程等旅遊商品，更提供加購高鐵不限日期、區間、車次均享車票85折的超值優惠。

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