高鐵奢華屏東遊2萬起跳！2天1夜行程曝　專車接駁、入住頂級Villa





▲高鐵假期推出全新遊程。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

台灣高鐵特別針對「高鐵假期」規劃全新遊程，高端遊部分從5條增至8條，精緻遊則是從原先6條新增至17條。其中，屏東2日高端遊從台北出發，行程2萬起跳，來回搭乘商務車廂、專人專車接駁、入住頂級Villa一次搞定。

高鐵指出，「高端遊」專案8條二日遊行程，這次新增台南、高雄、屏東三條路線，提供高鐵商務車廂、全程專車接駁、特色餐廳、秘境景點及星級住宿，專為高端客層設計的全包式旅遊，適合注重品質的旅客。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲旭海牡丹灣Villa。（圖／記者賴文萱翻攝）

在全新遊程中，以「屏東寧境之旅．旭海牡丹灣2日高端遊」為例，從台北出發，單人售價要2萬840元。行程帶領旅客搭乘專車品嘗屏東在地特色美食綠豆蒜及阿利海產，走訪全台最大土地公廟車城福安宮、石門古戰場，更重要的是安排入住旭海牡丹灣Villa，讓旅客徹底放鬆休息。

▲▼精緻遊新增遊程，安排旅客走訪屏東神山部落。（圖／高鐵提供）

精緻遊部分則是由原先6條行程增至17條行程，新增九份、阿里山、奧萬大、墾丁以及時下最熱門的屏東神山等路線。行程第一天包含路線必遊景點並搭配接駁導覽及入住優質飯店，隔日則讓旅客自由規劃，兼具行程豐富性及時間彈性，最適合喜愛半自助旅遊的旅客。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來