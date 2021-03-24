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億萬富堂哥提「你兒子過繼給我」　他心痛決定：階級複製到此為止

▲嬰兒洗澡。（圖／取自pixabay）

▲父母都想子女過得富足。（示意圖／取自pixabay）

記者蔡儀潔／綜合報導

父母都想子女過得富足，一名男網友就表示，自己喜獲麟兒後，擁有億萬家產的堂哥提出過繼，起初他與妻子都感到憤怒「憑什麼要幫別人生？ 」但對方不僅承諾會將兒子好好養大，還會傳承家產，他最後也同意了，心想「但願階級複製到我為止」。

原PO在Dcard上分享自己的故事，稱自己的父親與其兄長在事業上有極大差異，他父親就是一般市井小民且還在租房，反觀大伯經營五金起家，如今還涉及旅館、電子商務、手搖飲料等領域，可以說是事業有成，不僅在台中擁有數家房產，而且還有農地，資產估計達10億元。

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巨大的經濟差異令原PO和大伯子女過著截然不同的生活，他自己從小就只能讀公立學校，但大伯的孩子們一路讀私立學校，還出國留學，其中從英國名校畢業的堂哥返台後，接下了家中事業。

堂哥婚後生了2個女兒，目前已經上國中，但他一直沒有兒子。原PO去年底喜獲麟兒，堂哥卻提出收養要求，這讓他感到不滿，「我和老婆一開始對這個想法很憤怒，覺得憑什麼要幫別人生？但大伯和堂哥說他們不僅會好好把他養大，而且還會把家業傳承給他 」。

▲▼ 喜獲麟兒卻過繼給富堂哥。（圖／翻攝自Dcard）

▲網友PO出自己的經歷。（圖／翻攝自Dcard）

然而經過一番考量，原PO決定下個月去戶政事務所辦理收養，「這是一個很艱難的決定，但如果我能選擇投胎，我也想生在大伯家，相信未來兒子會懂我們的想法的，但願階級複製到我為止。」

貼文發出後引起正反兩極論戰，不少人表示反對骨肉分離，「堂哥有確定不能生了嗎？」、「會不會長大後姐姐聯手奪家產啊」、「兒子知道後會不諒解的」，「要再考慮吧！不然他們第3個小孩是男的你家小孩就慘了」。

但也有很多人表示贊成，「我蠻支持你的想法，寧願讓小孩過更好的生活，也不要他以後長大繼續階級複製」、「就現在情況來講，原PO擔心小孩階級複製，機率來說真的有8成會階級複製啊！」、「給有能力的人，真的比較好」。

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