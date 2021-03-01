同志領養小孩必須「單身」！兒盟：會坦誠告訴原生家庭

▲陳鎮川宣布跟老公迎接兒子出生。（圖／翻攝自陳鎮川Instagram）

記者林育綾／台北報導

天后張惠妹的「王牌經紀人」陳鎮川與同性伴侶Darren喜獲麟兒，引發討論同志伴侶在國內要有小孩的困難。由於台灣尚未開放同婚共同收養，也尚未開放同性配偶人工生殖，因此同志伴侶要有小孩，只能到國外找代理孕母，或以「單身」身份收養，兒福聯盟作為評估單位時，也表示會坦誠告訴出養的原生家庭，「不會裝作不知道」。

陳鎮川去年7月和交往9年的男友Darren登記結婚，昨28日更在臉書宣布喜獲麟兒，曬出兒子甜睡照片，引來大批好友湧入祝福，他更透露兩人是透過在加州的合法代理孕母生下兒子「陳陳」，身長48公分、體重3200克，花了高昂價格450萬，坦言求子過程比想像中還難，也引發人們討論同志伴侶在國內想要小孩的相關議題。

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由於台灣雖在2019年5月通過同婚專法，卻沒有開放讓同性配偶共同收養小孩，也不能合法在國內人工生殖；因此國內的同性伴侶若想要有小孩，除非伴侶原先就有自己的小孩（有血緣），再以繼親收養，否則只能到國外付出高價找代理孕母，或是在尚未登記結婚的情況下，以「單身」的身份申請收養。

▲兒盟作為合法媒合收養機構之一，會評估「孩子的狀況」及「收養人的狀況」雙方是否合適。（示意圖／取自Pixabay）

兒福聯盟執行長白麗芳透露，兒盟作為合法媒合收養的機構之一，常被問「支不支持同志家庭收養小孩？」但強調，不是支不支持同志的問題，而是會整體評估家長狀態適不適合、準備好了沒，也要出養的原生家庭同意，因此跟收養人是不是同志身份無絕對的關聯。

白麗芳說明，作為媒合單位，就是要知道「孩子的狀況」及「收養人的狀況」雙方是否合適，並且也要取得出養人（孩子的原生家庭）的同意才行。她透露，確實遇過同志伴侶在沒有登記結婚的情況下，其中一方以「單身」提出收養申請的案例，兒盟若評估發現條件合適，也會坦誠告訴原生家庭，不會裝作不知道；而過去也有原生家庭同意，促成同志家庭以單身收養的案例。

▲有些收養人可能是異性戀夫妻，對領養孩童有「過度期待」，就不一定適合。（示意圖／pixabay）

她表示，單身者要通過收養申請確實比較困難，以目前的案例數據就能看得出來。不過有些孩子的原生家庭背景比較複雜，例如有吸毒，通常這樣的家庭，不會排斥讓單身者收養自己的小孩。而要評估收養人，也就是看準備好了沒、適不適合兒童的身心發展，無關是同性戀或異性戀。

白麗芳說，有些收養人可能是異性戀夫妻，卻對領養孩童有「過度期待」，就不是很適合。她表示，基本的期待可以理解，例如想要男孩或女孩、大致的年齡，或是在乎孩童的健康，有無重大疾病，畢竟是影響長遠的事；但有些會要求孩子的長相、指定嚴格的年齡範圍（超過1個月都不行）、要求深度的基因檢測報告、要求孩子一定要聰明⋯等，她直言「這不是在菜市場挑菜」，這樣的家長就可能不適合。

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