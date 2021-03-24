女囚摩鐵爽開趴！抽菸喝酒亂象全直擊　自主監外作業撩西施

圖、文／鏡週刊

3月16日上午7點半，9名戴著口罩、身穿藍色運動外套的男受刑人，分乘3輛計程車，從新北市土城區的台北看守所離開，前往樹林區一間五金工廠上班，其中一輛計程車裡的受刑人，途中忽然高舉一支白色手機，做出類似自拍的動作，不久，車子在一處檳榔攤停下，只見檳榔西施笑容滿面地拿著一大袋檳榔走到車旁，交給車內的受刑人。

▲2021.03.16 12：05「路邊撩妹」北所男受刑人午休時間外出用餐，還在路邊公然拿著菸（黃圈處）撩妹。（圖／鏡週刊提供，下同）

計程車抵達工廠門口後，受刑人一下車就迫不及待地抽菸、嚼檳榔，其中一人還低頭猛滑手機，接近上班時間，眾人才陸續進入廠內。中午12點午休時間一到，受刑人與其他員工一起走出工廠買午餐，過程中依舊菸不離手，甚至還有人公然在路邊撩妹，此時一名受刑人走到一處檳榔攤，先買了一瓶啤酒狂灌，接著又另外買了一大袋啤酒，用外套當掩護，夾帶進工廠。

前一天上午7點20分，本刊也直擊這些受刑人前往工廠前，同樣有人先去買檳榔，下車後在路邊猛抽菸，再走到附近的檳榔攤買啤酒解癮，其中一名受刑人還意猶未盡，多買了一罐塞進褲子口袋，才進工廠上工。

法務部矯正署推行自主監外作業，原本是良法美意，如今卻因部分受刑人不知珍惜而變調，令人惋惜，更離譜的是，身為管理單位的矯正署及監所高層，竟為了自己的官位企圖掩蓋真相，無疑是最大的幫凶。

本刊致電矯正署詢問，有關台北女子看守所遭爆有受刑人利用自主監外作業機會出外開趴，並有多名受刑人違規夾帶違禁品入監，女所是否都隱匿未呈報一事，矯正署人員表示，經請女所調查回覆後，皆否認有上述情事發生。

另有關北所受刑人在外違規情節，矯正署人員則向本刊表示，若能提供相關畫面當證據，會立即停止受刑人上工，並依相關規定辦理違規。

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