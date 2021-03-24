《華郵》：北韓秘密試射「多枚短程導彈」　直接挑戰拜登政府

▲北韓本次試射短程導彈並未透過官媒大加頌揚，看在美韓眼裡相當反常。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美韓軍演在本月登場，《華盛頓郵報》23日引述知情人士報導，北韓上周對此嚴詞批評後，曾試射多枚短程導彈，被視為是北韓領導人金正恩對美國總統拜登首次的直接挑戰。

美國國防官員近日曾發出警告，根據情報指出北韓將在短期內試射多種導彈，包括改良後的洲際導彈。金正恩胞妹金與正也在上周於美韓「2+2」安全會議前，放聲威脅拜登「不要惹麻煩，否則未來4年都不得好眠。」

拜登政府上任剛過60日，包括對北韓政策在內，許多國際政策仍在逐漸策畫成形中，而北韓在此時進行短程導彈試射，將對白宮方面的核威脅施加更多壓力。

以華盛頓為據點的觀測組織憂心，北韓可能在未來幾天進行更多軍備測試，而平壤當局正在累積更多能用於核武器上的鈈元素，迫使美方必須加速形成策略，並與平壤當局主動接觸。

報導指出北韓此次試射導彈並非向以為大加宣傳，官媒甚至難見到相關報導，而此次是美國官員透過國外情報收集工作，才獲取北韓曾試射洲際導彈的消息。北韓此次的反常操作令美國及南韓都感到困惑，而美國國務院對於北韓此次試射消息，尚未有打算做出回應。