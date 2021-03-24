科羅拉多州10死槍擊…警公布遇難者、槍手身分　他還沒吐作案動機

▲科羅拉多圓石市槍擊案，警方公布槍手阿利沙身分。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

科羅拉多州圓石市（Boulder）22日發生大規模槍擊事件，造成10人死亡，其中包括一名警員，震驚全美。當地警方23日公布嫌犯為21歲男子阿利沙（Ahmad Alissa），他被控10項一級謀殺罪名，但目前未知其作案動機。

福斯新聞報導，科州圓石市警方公布槍手與10名罹難者身份，犯下槍擊案的兇手為住在科州阿瓦達市（Arvada）的21歲男子阿利沙，至於受害者年齡則介於20歲至59歲之間，其中包括最初趕到案發現場的51歲警員塔利（Eric Talley）。

圓石市警察局長赫羅德（Maris Herold）表示，「我們對所有在這場毫無意義的暴行中喪命的受害者表示敬意」，並且保證警方會替「每個家庭伸張正義」。

這起槍擊事件發生在圓石市一處雜貨超市。有目擊者表示，當時他才剛離開超市就聽見槍響，並且見到3個人已經倒地不起，其中2人倒在停車場，1人則倒在店門口。

警方表示，警員最初於當天下午2時40分趕抵現場，並且立刻與槍手進行交火。當天下午3時28分，警方正式將嫌犯逮捕拘留。從網傳畫面可見警察將一名上身赤裸、腿部流血的男子上手銬帶離超市，但當局沒有說明他是否為槍手。

根據美聯社、《今日美國》和東北大學（Northeastern University）的資料庫統計，圓石市槍擊案是暨上周發生在喬治亞州亞特蘭大的水療館槍擊案後，美國今年內發生的第七起隨機殺人事件。

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