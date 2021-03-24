「永遠能滿足挑剔的味蕾！」使用百年麵種麥香濃、內餡升級份量up　巷口就能買到的超經典麵包

▲全家便利商店經典麵包全新升級，百年麵種加嚴選內餡滿足挑剔的味蕾。（圖／全家便利商店提供，下同）

消費中心／綜合報導

味蕾，是最純粹的記憶。總有一些滋味，是不管過多久、在多少新鮮感衝擊之下，都會讓人想再嚐一遍。嚐遍美食的舌尖、享受新潮刺激的味蕾，最終還是會回歸最單純、最經典、永遠吃不膩的味道，像是正在瓦斯爐上滾著、還沒端上餐桌就讓你垂涎三尺的媽媽的拿手菜，也像是從小吃到大的，一顆顆圓圓胖胖的奶酥、克林姆、紅豆麵包。





▲克林姆麵包。

麵包是少數在各種場合、各種時間點都能方便簡單食用的食物，便於攜帶的特性，也成為很多人上班、上學時會帶在身上的點心首選，無論什麼年齡層都喜愛。而唯有經典，才能不斷被傳下，不管你是異鄉遊子還是在地孩子，對於麵包一定都擁有不可取代的味覺記憶。隨時想回味日常生活中最經典、不會退流行的幸福滋味，不用東奔西找，全家便利商店就能買到！

全家經典麵包一直以來都是許多消費者心中美味又方便的首選，而現在經典麵包全系列再升級！除了內餡嚴選升級、風味更佳、份量感大增外，麵團使用的是英國百年瑞格拉托麵種，以小麥起種，讓麵團帶有獨特的焦香風味，以及超經典的淡淡麵茶香氣、口感柔軟，最適合製成台灣人喜愛的甜味麵包，大口咬下，讓幸福滋味更上一層樓。

▲紅豆麵包。

常年皆在經典麵包排行榜前幾名的奶酥麵包，甜香麵糰中包入以鮮乳坊鮮乳、奶粉製成的奶酥餡，奶香濃郁，香甜滋味讓人一嚐就幸福感爆棚；小朋友最愛的克林姆麵包內餡以鮮乳坊鮮乳製成，風味清雅，帶有淡淡的香草香氣，搭配甜香鬆軟的麵團，忍不住一口接一口；從八歲到八十歲都愛吃的紅豆麵包，內餡使用台灣栽種的日本大納言紅豆粒，皮薄、顆粒大、豆沙綿密細緻，是喜愛紅豆餡料的人心目中的極品，另外還有墨西哥葡萄奶酥、肉鬆起酥、起酥葡萄奶酥…等口味，皆是經典中的經典。

▲奶酥麵包。

全家便利商店經典麵包升級版3/24、3/29陸續上市，且全系列皆有Clean Label潔淨標示認證，符合「無添加八大添加物（人工香料、人工色素、人工甜味劑、防腐劑、漂白劑、保色劑、結著劑、含鋁膨脹劑）」、「原料必須為非基因改造」、「農藥殘留符合法規的規範」，等條件，並主打「少一點添加、多一點滿足」，讓你吃得更安心。

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