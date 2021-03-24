　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

「永遠能滿足挑剔的味蕾！」使用百年麵種麥香濃、內餡升級份量up　巷口就能買到的超經典麵包

「永遠能滿足挑剔的味蕾！」使用百年麵種麥香濃、內餡升級份量up　巷口就能買到的超經典麵包（圖／品牌提供）

▲全家便利商店經典麵包全新升級，百年麵種加嚴選內餡滿足挑剔的味蕾。（圖／全家便利商店提供，下同）

消費中心／綜合報導

味蕾，是最純粹的記憶。總有一些滋味，是不管過多久、在多少新鮮感衝擊之下，都會讓人想再嚐一遍。嚐遍美食的舌尖、享受新潮刺激的味蕾，最終還是會回歸最單純、最經典、永遠吃不膩的味道，像是正在瓦斯爐上滾著、還沒端上餐桌就讓你垂涎三尺的媽媽的拿手菜，也像是從小吃到大的，一顆顆圓圓胖胖的奶酥、克林姆、紅豆麵包。

▲▼經典麵包,克林姆麵包,紅豆麵包,奶酥麵包,全家便利商店。（圖／全家便利商店提供）

▲克林姆麵包。

麵包是少數在各種場合、各種時間點都能方便簡單食用的食物，便於攜帶的特性，也成為很多人上班、上學時會帶在身上的點心首選，無論什麼年齡層都喜愛。而唯有經典，才能不斷被傳下，不管你是異鄉遊子還是在地孩子，對於麵包一定都擁有不可取代的味覺記憶。隨時想回味日常生活中最經典、不會退流行的幸福滋味，不用東奔西找，全家便利商店就能買到！

全家經典麵包一直以來都是許多消費者心中美味又方便的首選，而現在經典麵包全系列再升級！除了內餡嚴選升級、風味更佳、份量感大增外，麵團使用的是英國百年瑞格拉托麵種，以小麥起種，讓麵團帶有獨特的焦香風味，以及超經典的淡淡麵茶香氣、口感柔軟，最適合製成台灣人喜愛的甜味麵包，大口咬下，讓幸福滋味更上一層樓。 

▲▼經典麵包,克林姆麵包,紅豆麵包,奶酥麵包,全家便利商店。（圖／全家便利商店提供）

▲紅豆麵包。

常年皆在經典麵包排行榜前幾名的奶酥麵包，甜香麵糰中包入以鮮乳坊鮮乳、奶粉製成的奶酥餡，奶香濃郁，香甜滋味讓人一嚐就幸福感爆棚；小朋友最愛的克林姆麵包內餡以鮮乳坊鮮乳製成，風味清雅，帶有淡淡的香草香氣，搭配甜香鬆軟的麵團，忍不住一口接一口；從八歲到八十歲都愛吃的紅豆麵包，內餡使用台灣栽種的日本大納言紅豆粒，皮薄、顆粒大、豆沙綿密細緻，是喜愛紅豆餡料的人心目中的極品，另外還有墨西哥葡萄奶酥、肉鬆起酥、起酥葡萄奶酥…等口味，皆是經典中的經典。

「永遠能滿足挑剔的味蕾！」使用百年麵種麥香濃、內餡升級份量up　巷口就能買到的超經典麵包（圖／品牌提供）

▲奶酥麵包。

全家便利商店經典麵包升級版3/24、3/29陸續上市，且全系列皆有Clean Label潔淨標示認證，符合「無添加八大添加物（人工香料、人工色素、人工甜味劑、防腐劑、漂白劑、保色劑、結著劑、含鋁膨脹劑）」、「原料必須為非基因改造」、「農藥殘留符合法規的規範」，等條件，並主打「少一點添加、多一點滿足」，讓你吃得更安心。

3/24～4/20期間限定全家隨買跨店取10入只要225元，只要用手機app就可以隨時選購並在任一店鋪領取，還能將購買的商品轉贈分享。經典麵包愛好者看到優惠千萬不要放過，先買起來再說，不用擔心一次買太多吃不完，有全家隨買跨店取，想吃就吃，隨時想回味經典都不是問題。

ET快訊
好市多上架專櫃外套「大打37折」！苦主哭了：當初買原價329
高雄孝子「駕車撞加油站」燒成焦屍！留下2年幼子女　疑疲勞釀禍
億萬富堂哥提「你兒子過繼給我」　他心痛決定：階級複製到此為止

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

地瓜用烤的還是用蒸的？網路論戰釣出用「夯」的壓倒性致勝關鍵

一日限定！無印良品3／24不限金額結帳再85折　人氣休閒鞋不到600元

「永遠能滿足挑剔的味蕾！」使用百年麵種麥香濃、內餡升級份量up　巷口就能買到的超經典麵包

張麗善3度上東森農場推「雲林快樂豬」　王令麟再送東森幣促搶購

哈利波特口罩不到2分鐘賣光　搶到火速上架網拍轉賣一盒2千元起跳

30天免費載！全聯出「福利熊X水果探險隊」全螢幕動態有聲貼圖了　

【廣編】睡眠不足讓國家GDP損失超過2%　快放下手機「#讓美眠成真」

800箱「美國珍蜜蘋果」農藥超標！好市多：全數退回給廠商

珍惜看不見的彼方　交給ME匠心打造的隱形守護： DBC奈米複合塗層

超商限定！療癒白爛貓、史努比口罩來了　還有Kitty款明天開賣

水母漂難換氣...換個姿勢秒破解　游泳教練除迷思：吸飽氣最重要

見老公最後一面！羅尚樺妻子痛心　忍不住潰堤...挺孕肚返事故地招魂

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

侯佩岑「奇葩減肥招數」逼瘋老公XD　林月雲打美食牌誘惑女婿..女兒超無奈

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

媒體狂報為免費改名全日本傻眼 人父痛心：原來我養的是鮭魚卵

七星潭明星狗咬傷臘腸遭飼主狠踹 6犬曾遭總裁咬傷...2關鍵成導火線

捷運當健身房！女穿裙撐地狂抬臀　無視他人眼光...網：時間管理大師

大貨車闖黃燈衝撞！小車扭曲變形　女醫檢師被救出...送醫後不治身亡

男孩聽爸喊「臭小子」秒崩潰！ 媽媽暖心解釋：是充滿愛的意思

一日限定！無印良品3／24不限金額結帳再85折　人氣休閒鞋不到600元

「永遠能滿足挑剔的味蕾！」使用百年麵種麥香濃、內餡升級份量up　巷口就能買到的超經典麵包

張麗善3度上東森農場推「雲林快樂豬」　王令麟再送東森幣促搶購

哈利波特口罩不到2分鐘賣光　搶到火速上架網拍轉賣一盒2千元起跳

30天免費載！全聯出「福利熊X水果探險隊」全螢幕動態有聲貼圖了　

【廣編】睡眠不足讓國家GDP損失超過2%　快放下手機「#讓美眠成真」

800箱「美國珍蜜蘋果」農藥超標！好市多：全數退回給廠商

珍惜看不見的彼方　交給ME匠心打造的隱形守護： DBC奈米複合塗層

超商限定！療癒白爛貓、史努比口罩來了　還有Kitty款明天開賣

詹皇未隨隊！湖人遭鵜鶘打爆陷3連敗　主帥相信現有團隊能贏

密麻小點全是排隊船隻！長榮貨輪卡蘇伊士運河原因曝...他評論超酸

喝手搖飲慘變金魚腦、憂鬱症上身！專家勸：全糖烏龍1杯就超標

長榮貨輪卡蘇伊士運河事故原因曝　「雙向塞船」船長們全崩潰了

通緝犯遇臨檢「假動作」秒逃　警「123木頭人」終結

雲端最前線／藍黨魁之爭！江啟臣「卡趙」韓國瑜將出戰？

她自製煙燻肉！外型竟像「妹妹」　2.5萬網友全笑瘋：真的很嫩

穩健開局　元大寶華上修2021年經濟成長率至4.4%

日、港股暴跌超過500點！美四大指數收黑　亞股全面下跌

擴大偵察量能！防檢局要招3名領犬員...和護國神犬一起守住台灣

捷運當健身房！女穿裙撐地狂抬臀　無視他人眼光...網：時間管理大師

消費熱門新聞

網拍轉賣哈利波特口罩　一盒2千元起跳

全聯首推全螢幕動態有聲貼圖！　

入學通知來了　哈利波特口罩今起開賣

800箱美國蘋果農藥超標！好市多回應

7-11聯名天香樓推獨家4款鮮食

超商限定白爛貓、史努比口罩明天開賣

換季紅癢有解！洗衣精選擇學問大

全聯料理之王線上徵件百萬等你拿

張麗善力推雲林快樂豬　開賣後搶購熱烈

一日限定　無印良品3/24結帳再85折

巷口就能買到超經典麵包

又漲！蝦皮4/1起調整拍賣收費機制

義享時尚開幕！百貨競業前來刺探敵情　

更多熱門

相關新聞

快來全家廚佛下麵給你吃！

快來全家廚佛下麵給你吃！

天天在ETtoday節目上看到廚佛瑞德Fred大展廚藝，讓人忍不住希望可以有機會一嚐廚佛手藝，現在不用再隔著螢幕聞香幻想，廚佛瑞德Fred與全家便利商店合作，擔任監製推出兩款麵食料理，一上架就有粉絲手刀搶購。

快訊／全家超商宣布「桃園特定店」規定

快訊／全家超商宣布「桃園特定店」規定

米其林主廚到你家在家辦桌超easy

米其林主廚到你家在家辦桌超easy

史上最難抓物機　夾到你懷疑人生

史上最難抓物機　夾到你懷疑人生

全家沙拉夾心土司增內餡添美味

全家沙拉夾心土司增內餡添美味

關鍵字：

經典麵包克林姆麵包紅豆麵包奶酥麵包全家便利商店

讀者迴響

熱門新聞

越南老婆逃婚　千人一看照片懂了：難怪逃跑

薔薔「胸前兩點」走光！鳳梨臉紅起生理反應

福原愛「1通視訊電話」鐵了心不回頭！

即／雨神來了！大水彈+閃電在家門口

驚覺被劈腿！她衝教室連甩「三秒男」3巴掌

網紅公布口交惡徒姓名　辣嗆南投縣警局

23歲正妹甜交富少博士！1年後全身變形亡

詹惟中被爆「退養浪貓」！　回應了

天公爐撈未開眼虎爺！埋香灰睡翻

健美猛男臥推220KG！3秒後胸肌撕裂影片曝

「二壘妹」開球爆紅　少女近況辣照曝光

強回波通過！今全台中獎雨最多時間曝　南部終於下了

信「一晚戰四攤」醉癱辣妹胸前取暖！

長榮貨櫃輪卡在蘇伊士運河

礁溪生魚片10片280元！驚吃鮭魚冰沙

更多

最夯影音

更多
水母漂難換氣...換個姿勢秒破解　游泳教練除迷思：吸飽氣最重要

水母漂難換氣...換個姿勢秒破解　游泳教練除迷思：吸飽氣最重要
見老公最後一面！羅尚樺妻子痛心　忍不住潰堤...挺孕肚返事故地招魂

見老公最後一面！羅尚樺妻子痛心　忍不住潰堤...挺孕肚返事故地招魂

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

侯佩岑「奇葩減肥招數」逼瘋老公XD　林月雲打美食牌誘惑女婿..女兒超無奈

侯佩岑「奇葩減肥招數」逼瘋老公XD　林月雲打美食牌誘惑女婿..女兒超無奈

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面