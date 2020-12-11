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地瓜用烤的還是用蒸的？網路論戰釣出用「夯」的壓倒性致勝關鍵

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▲▼全家夯蕃薯。（圖／記者周宸亘攝）

▲地瓜到底用烤的還是蒸的好吃？PTT上釣出一串鄉民論戰。（圖／記者周宸亘攝）

消費中心／綜合報導

日常生活中透過運動、健身來維持良好體態與保持體能成為新顯學，這幾年越來越多人加入「健人」行列，健身房經常爆滿，在全民瘋健身的熱潮下，不只要動起來更要吃對東西，身為健身族，飲食選擇不能馬虎，而低GI的地瓜也成為大票健身同好心目中的「超級食物」。地瓜屬低GI值的食物，可使血糖波動程度較低，更含豐富膳食纖維、提供充分的飽足感，種種特點讓想要維持好身材的「健人」們愛不釋手，近年來便利商店也吹起地瓜熱，無論是烤的、蒸的、冰過的，隨手可得，讓外食族省力不少，也成為便利商店的熱賣品項。

地瓜用烤的還是用蒸的？網路論戰釣出用「夯」的壓倒性致勝關鍵。（圖／PIXABAY）

▲地瓜屬低GI值的食物，可使血糖波動程度較低，更含豐富膳食纖維、提供充分的飽足感。（圖／PIXABAY）

▲▼地瓜,健身,夯番薯,蒸地瓜。（圖／資料照）

▲便利商店近年迎上地瓜風潮，成為熱賣品項。（圖／資料照）

▲▼全家夯蕃薯。（圖／記者周宸亘攝）

▲網友一致認同地瓜用烤的特別香，尤其是滲出糖蜜的香甜氣味，令人難以抗拒。（圖／記者周宸亘攝）

地瓜做法百百種，要方便省時，通常都是選擇烤或蒸，近日網路論壇PTT上就有一系列的文章熱議「地瓜到底用烤的還是蒸的好吃？」這個超實際的提問，意外引起了兩派鄉民熱烈爭辯，各自捍衛所愛，兩派愛好者也紛紛提出不同論點，「蒸地瓜派」認為地瓜用蒸的口感較清爽，外皮薄、地瓜肉濕潤，甜度較低，「蒸地瓜不用剝皮較方便，喜歡軟綿口感」、「烤的超甜，蒸的比較沒那麼甜」，不過討論串滑下來，許多網友卻認為相較於用蒸的地瓜，用「夯」的地瓜香氣更足、甜味也更明顯，且烤過的地瓜肉質會更鬆軟，尤其是高溫烘烤後蜜汁溢出、在表皮形成糖蜜的風味，令人垂涎三尺、欲罷不能，紛紛狂推「那蜜都烤到滲出皮了，很好吃耶」、「烤的較鬆軟」、「烤的會烤出蜜～很好吃！」、「烤的，比較好吃，較Q」、「外層咖啡色的那種才有咬起來像麥芽糖的口感跟甜度」，字字句句都帶出對烤地瓜的熱愛，還出現搞笑神回覆「地瓜不發胖，地瓜球超發胖」，更有懂吃的網友留下專業級評論「配無糖豆漿剛剛好，超爽」、「地瓜營養豐富又是原型食物」，讓人看著看著食指大動。

▲▼全家夯蕃薯。（圖／記者周宸亘攝）

▲熱熱的烤地瓜香甜鬆軟，擄獲鄉民的心。（圖／記者周宸亘攝）

烤地瓜之所以能擄獲這麼多鄉民的心，其來有自，由於在烘烤地瓜的時候溫度通常會在150℃以上，在高溫烘烤下會令地瓜肉裡的蛋白質與醣類產生梅納反應，不但可以逼出地瓜本身的甜味，更可以讓香氣再升級，避免因濕氣而降低口感，不過烤地瓜最特別的是烘烤過後不只地瓜肉會有一股焦香甜味，連地瓜皮都會散發出陣陣香氣，流出的糖蜜更是將口感直接提升一個層次。

▲▼全家夯蕃薯。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼全家夯蕃薯。（圖／記者周宸亘攝）

▲冬天來條烤地瓜暖胃又暖心，堪稱是最「夯」的神級美味。（圖／記者周宸亘攝）

便利商店的夯番薯、蒸地瓜之爭持續白熱化，顯示出「一種地瓜、各自表述」，各種口味都有忠實擁護者，不過雖然對於地瓜的喜好各有不同，但大多數人對地瓜的營養和美味都秉持超高認同度，尤其冬天到了，走進便利商店來一條熱熱的烤地瓜當點心，不只暖胃更暖心，超幸福的香甜滋味，不管是不是「健人」都無法抗拒，堪稱今年冬天最「夯」的神級美味。

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