巴哈姆特站務一句話「我坦著」！官方發聲明了　還原6次交涉刪文

▲巴哈姆特「場外休憩區」站務發聲：我坦著。（圖／翻攝巴哈姆特）



記者許力方／綜合報導

南投縣傳出有警職人員的高中兒子性侵女同學長達2年，案件引發公憤在網路上熱烈討論，知名論壇「巴哈姆特」疑似因拒絕刪文，遭縣府以《兒少法》開罰6萬元，再度湧現大批網友力挺巴哈高呼「巴哈我大哥」，甚至要金援。對此巴哈姆特22日晚間7時發聲明，還原縣府3度來函交涉，要求刪除共430篇文，他們並未拒絕。

該名涉案高中生遭控長期性侵同班女同學，不僅以父親警職身份施壓，還拍下裸照威脅、向同儕炫耀，事後校方處置讓外界質疑護短，也在巴哈姆特延燒，大批網友發文蓋樓討論、肉搜，7個月後傳出，站方因拒絕刪除性侵案相關文章，遭縣府開罰6萬元。縣府22日對外證實，因貼文露出當事人姓名照片，早已行文要求巴哈限期7天刪除，但未改善才會開罰，且若未來還不改可以連續開罰。

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▲巴哈姆特發聲明稿還原6次與縣府交涉刪文，鄉民力挺。（圖／翻攝巴哈姆特、PTT）



巴哈姆特遭罰後，傳出下一個目標就是批踢踢（PTT）和狄卡（Dcard），PTT緊急於21日開始刪除超過100篇文章，再度引發網友譁然。22日中午巴哈姆特熱門哈拉區「場外休憩區」站務終於發聲，「我做人坦蕩蕩，場外我坦著！」讓網友感動高呼「太帥了！」鄉民也紛紛回覆「反觀PTT，真的太失望了」、「巴哈我大哥」、「PTT老人就沒苛求了」、「不愧是大哥」、「年輕人比一堆老人有擔當多了」、「太猛了」。

對此，巴哈姆特22日晚間7時透過站務中心發佈聲明稿，強調站上重視兒少權益，並還原與縣府的來往，縣府於2020年10月間首次來函要求刪文24篇，11月間也再度來函感謝配合刪文，12月間第三次來函，再度要求刪除406篇文及83偏作者個資，當時站方就主動聯繫溝通，並沒有拒絕。

據了解，這次相關單位是引用兒少權法69條與施行細則21條，施行細則21條很明確的規定，「本法第69條第一項至第三項所定其他足以識別身分之資訊，包括兒童及少年照片或影像，聲音、住所、親屬姓名或其關係、就讀學校或其班級等個人基本資料。」其立法意旨是為了讓相關事件中的兒少，在經歷相關事件、懲罰後，還是有機會回歸正常生活。

巴哈姆特站方聲明如下：

一、巴哈姆特重視兒少權益

巴哈姆特成立二十餘年，基於站上使用者多為年輕族群，一直以來都非常關心兒少問題，持續並積極配合 iWIN 及協助政府各級機關處理相關違法事件，也曾數次主動通報緊急事件，並獲得由 iWIN 頒發的多次獎項。

二、巴哈姆特並未拒絕刪文

南投縣府於2020年10月間首次來函要求刪文計24篇、11月間來函感謝配合刪文並要求協助相關宣導、12月間第三次來函，要求刪除406篇文章及提供83篇文章作者個資；收到函件之後，本站皆主動與該府承辦人員聯繫溝通，進行實質作業上的討論，並無拒絕或消極不作為情事。

三、第三次來函之處置

南投縣府第三次來函時，因疑似違法文章已高達406篇，巴哈姆特基於往年經驗，與南投縣府溝通處理方式，因當時網友發文已經出現大量諧音、影射、反串文章，若大量刪文將導致更多的網友非理性討論，亦難以管理，反而無助於保護該員個資，故與承辦人溝通後並未進行單次的大規模刪文，改採人工刪除活躍之違法貼文，並由系統依時間自動清除非活躍貼文等方式進行處理。

對於三月中突收到南投縣府第四次來函並進行裁罰一事，巴哈姆特表示遺憾並將進行內部檢討，並重申對於兒少及個資的重視，以克盡善良管理者之責。

【簡易事件表】(不含雙方非書面之溝通)

2020/10/16 南投縣府來函，依《兒童及少年性剝削防制條例》第14條、《性侵害犯罪防治法》第13條，要求刪除田姓少年相關文章，計24篇

2020/10/20 巴哈姆特第一次回函

2020/11/24 南投縣府第二次來函感謝配合移除違法貼文，並代為宣導兒少法相關規定

2020/12/23 南投縣府第三次來函，依《兒童及少年福利與權益保障法》第69條、《少年事件處理法》第83條，要求刪除406篇文章，並要求提供83篇文章作者IP與註冊資料

2021/2/4 巴哈姆特第二次回函

2021/3/11 南投縣府第四次來函，依《兒童及少年性剝削防制條例》第46條第3項、第94條第1項，裁罰六萬元並限期七日內改善