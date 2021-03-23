「騎鐵馬」這樣玩！東台灣2大運動賽事　馬拉松＋泛舟一次滿足

▲2021年為自行車旅遊年。（圖／記者陳崑福翻攝）



記者李宜秦／台北報導

今年是自行車旅遊年， 交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處於4月1日開始推出「馬到成功168」自行車深度輕旅行遊程上架，兩大賽事「長濱雙浪金剛馬拉松」及「秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項活動」，亦分別將於5月2日(星期日)、6月6日(星期日)辦理。

東管處「馬到成功168」自行車深度輕旅行，即將於4月1日由旅行社上架販售，從台東森林公園「馬」亨亨大道，沿著台11線騎著鐵馬奔向「成功」鎮。

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遊程整合東海岸線上的食、宿、遊、購、行，包含戶外野炊、原住民風味餐、無敵海景下午茶、在地小吃及漁港海鮮餐廳；結合星級旅館、特色民宿及露營等不同住宿體驗。

▲旅客可騎乘鐵馬，至台灣各地遊玩。（圖／東北角暨宜蘭風管處提供）

旅客可走訪東海岸熱門景點，欣賞原民樂舞及藝術展現，行程內容並穿插搭配東管處年度精彩活動，如夜訪小野柳、夜探三仙台及東海岸大地藝術節-月光･海音樂會等，讓遊客能更深度體驗東海岸的生態與人文特色。而遊程最大特色就是月月出團，利用自行車低碳運具，每團均有在地導覽人員全程陪騎。

長濱雙浪金剛馬拉松將於5月2日(星期日)早上4點50分出發，賽制包含全馬組42.195KM、半馬組21KM、樂活組7.5KM，今年特別安排在金剛大道上體驗戶外瑜珈，由瑜珈老師引導跑者一起面向太平洋無垠海面。

秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項競賽將於6月6日(星期日)早上6點30分於花蓮秀姑巒溪遊客中心出發。活動賽事分為鐵人三項組（泛舟＋路跑＋自行車）、鐵人兩項組（泛舟＋路跑）以及鐵三角接力組，參賽者將依序進行泛舟11公里、路跑12.6公里及自行車44公里，合計總長共67.6公里，沿途經過花蓮縣瑞港公路、長虹橋及台東長濱鄉金剛大道等著名景點。

▲近年國旅盛行，騎自行車出遊、環島已蔚為風潮。（圖／東北角暨宜蘭風管處提供）

此外，瑞穗鄉公所將配合選手報到日，辦理「縱夏穗樂市集」，邀請選手及遊客們一下火車即可品嚐在地特色農特產及音樂饗宴，歡迎選手及親友團一起來輕鬆享受在地音樂、美食及溫泉。

觀光局提醒，長濱雙浪金剛馬拉松報名至3月26日截止，秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項報名至5月7日。今年二場賽事都將與Doweing app合作，只要下載加入群組，親友團就可以即時掌握選手位置。

在交通方面，除提供台北、高雄、玉里、台東及花蓮來回接駁服務，亦提供加購團體火車票的協助，有需求的選手可於活動粉絲頁登記或報名網站購買。