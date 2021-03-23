　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「騎鐵馬」這樣玩！東台灣2大運動賽事　馬拉松＋泛舟一次滿足

▲2021年為自行車旅遊年!屏東縣政府特別推出「舊市萬勝(著是來耍)．屏東小旅行」活動。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲2021年為自行車旅遊年。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者李宜秦／台北報導

今年是自行車旅遊年， 交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處於4月1日開始推出「馬到成功168」自行車深度輕旅行遊程上架，兩大賽事「長濱雙浪金剛馬拉松」及「秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項活動」，亦分別將於5月2日(星期日)、6月6日(星期日)辦理。

東管處「馬到成功168」自行車深度輕旅行，即將於4月1日由旅行社上架販售，從台東森林公園「馬」亨亨大道，沿著台11線騎著鐵馬奔向「成功」鎮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

遊程整合東海岸線上的食、宿、遊、購、行，包含戶外野炊、原住民風味餐、無敵海景下午茶、在地小吃及漁港海鮮餐廳；結合星級旅館、特色民宿及露營等不同住宿體驗。

▲「2020台北國際旅展」即將於30日起一連4天於南港展覽館盛大展開,新北市館,國家風景區自行車旅遊館。（圖／新北市政府,東北角暨宜蘭風管處提供）

▲旅客可騎乘鐵馬，至台灣各地遊玩。（圖／東北角暨宜蘭風管處提供）

旅客可走訪東海岸熱門景點，欣賞原民樂舞及藝術展現，行程內容並穿插搭配東管處年度精彩活動，如夜訪小野柳、夜探三仙台及東海岸大地藝術節-月光･海音樂會等，讓遊客能更深度體驗東海岸的生態與人文特色。而遊程最大特色就是月月出團，利用自行車低碳運具，每團均有在地導覽人員全程陪騎。

長濱雙浪金剛馬拉松將於5月2日(星期日)早上4點50分出發，賽制包含全馬組42.195KM、半馬組21KM、樂活組7.5KM，今年特別安排在金剛大道上體驗戶外瑜珈，由瑜珈老師引導跑者一起面向太平洋無垠海面。

秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項競賽將於6月6日(星期日)早上6點30分於花蓮秀姑巒溪遊客中心出發。活動賽事分為鐵人三項組（泛舟＋路跑＋自行車）、鐵人兩項組（泛舟＋路跑）以及鐵三角接力組，參賽者將依序進行泛舟11公里、路跑12.6公里及自行車44公里，合計總長共67.6公里，沿途經過花蓮縣瑞港公路、長虹橋及台東長濱鄉金剛大道等著名景點。

▲「2020台北國際旅展」即將於30日起一連4天於南港展覽館盛大展開,新北市館,國家風景區自行車旅遊館。（圖／新北市政府,東北角暨宜蘭風管處提供）

▲近年國旅盛行，騎自行車出遊、環島已蔚為風潮。（圖／東北角暨宜蘭風管處提供）

此外，瑞穗鄉公所將配合選手報到日，辦理「縱夏穗樂市集」，邀請選手及遊客們一下火車即可品嚐在地特色農特產及音樂饗宴，歡迎選手及親友團一起來輕鬆享受在地音樂、美食及溫泉。

觀光局提醒，長濱雙浪金剛馬拉松報名至3月26日截止，秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項報名至5月7日。今年二場賽事都將與Doweing app合作，只要下載加入群組，親友團就可以即時掌握選手位置。

在交通方面，除提供台北、高雄、玉里、台東及花蓮來回接駁服務，亦提供加購團體火車票的協助，有需求的選手可於活動粉絲頁登記或報名網站購買。

ET快訊
老公視訊開會…侯佩岑狂問問題！　網轟：天啊真的抓狂
女星鏡頭前「脫衣上空吃餃子」！　掉出超兇形狀
獨／羅尚樺父緊摟老伴招魂　悲喊「兒子回家了」得聖杯

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北市婦上香途中遭公車輾斃　肇事司機曾當選2次模範駕駛員

百元快剪通關密語！內行揭「2口訣」男性必學　剪出來跟髮廊一樣

高雄左營、鼓山2里今晚緊急停水！影響9.5萬戶　搶修破裂管線

今晚「全台中獎」通通有雨！2地區雨最大　周五起冬天暖回小夏天

豐原高中反恐課程驚見「處決」！學生背部滿是紅點　校方回應了

一個人吃鍋！鄰桌3妹子笑「邊緣人」　他霸氣嗆：不然妳們過來坐啊

「台大法律鮭」徵學生！吃完3萬元壽司轉念了：提供免費教學

2021大港開唱將登場！大港橋配合暫停旋轉　延長開放到凌晨1點

AZ疫苗開打首日「高雄最多醫護打」　各縣市接種情況曝光

牙齒越刷越黃！牙醫揭「變色關鍵 」...網崩潰：原來都錯了

鳳梨鼠薯遇上薔薔也崩潰！　被CUE餵食、學黃色英文單字「搞到很熱」

Lulu帶五千塊逛市場...PD：要買幾件　狂讚「我的衣服」花833元搭出3套！

捷運當健身房！女穿裙撐地狂抬臀　無視他人眼光...網：時間管理大師

大胃王吃貨豪豪參戰鮭魚之亂！4人狂掃174盤：生魚片吃到缺貨

國道賓士撞護欄！1人被甩出車外　27歲男駕駛：看前車加速才跟上

貝童彤婚禮「九妞妞」成員缺二合體　Apple抽中捧花...「醫師男友掏口袋」上台！

誰也不讓誰！BMW狂打方向燈　 賓士緊咬前車「不給插」網：幼稚

錯過交流道！三寶駕駛國道突停下 鬼切還跨槽化線...他嚇爆連按喇叭

吳宗憲：鹿希派改名「吳鮭頭」我打死他！　心疼侯佩岑遭攻擊..謝忻一旁躺槍XD

屏東漁港攤位「用嘴拉緊塑膠袋」　親口包裝打結...目擊者喊：反胃！

北市婦上香途中遭公車輾斃　肇事司機曾當選2次模範駕駛員

百元快剪通關密語！內行揭「2口訣」男性必學　剪出來跟髮廊一樣

高雄左營、鼓山2里今晚緊急停水！影響9.5萬戶　搶修破裂管線

今晚「全台中獎」通通有雨！2地區雨最大　周五起冬天暖回小夏天

豐原高中反恐課程驚見「處決」！學生背部滿是紅點　校方回應了

一個人吃鍋！鄰桌3妹子笑「邊緣人」　他霸氣嗆：不然妳們過來坐啊

「台大法律鮭」徵學生！吃完3萬元壽司轉念了：提供免費教學

2021大港開唱將登場！大港橋配合暫停旋轉　延長開放到凌晨1點

AZ疫苗開打首日「高雄最多醫護打」　各縣市接種情況曝光

牙齒越刷越黃！牙醫揭「變色關鍵 」...網崩潰：原來都錯了

他開職業賭場被抄　警嘆：抓你4次了！1賭客一夜砸千萬

北市婦上香途中遭公車輾斃　肇事司機曾當選2次模範駕駛員

新HomePod擬配備螢幕、鏡頭！　蘋果beta版測試代碼曝光

少年負氣離家「花蓮單程票」拼新人生　一碗泡麵逆轉結局

全國議會議長盃軟網比賽首日　台南市議會贏得雙冠軍

百元快剪通關密語！內行揭「2口訣」男性必學　剪出來跟髮廊一樣

香蕉哥哥凍齡唱跳20年　46歲當爸「身體很吃力」

燈桿也能做充電樁！晶睿攜手台達電搶攻智慧城市應用商機

他想跳槽換 iPhone 12 ！內行人見「這需求」嘆氣：不要抱期待

激吻仔仔被酸老…裸上身又遭嫌「身材太壯」！　劉濤反擊不忍了

正宮埋伏逆襲「雙手爆推」　小三飛噴頭撞車...網：超療癒

生活熱門新聞

獨／張鮭魚之夢曝上課慘狀：被譏笑、老師要他回家

台中25日下午2點起停水23hrs

32K工讀生只做3天不幹了　老闆崩潰

醫科男「鮭魚之夢」傳遭壽司郎黑名單

機車顧路慘被當肥羊　騎士曝過程

雨神通過！冷氣團10°C低溫水灌台

今晚短波天氣變　明午好轉至週日

Netflix代碼公開！「100040」全是18禁

女童社區被車撞　媽媽二度發文

男帶女友吃火鍋　她一開Google評論傻了：渣

片子賣到打趴王牌女優！無名G奶妹收入卻超薪酸

餐會狂A蝦　張鮭魚之夢「超貪背影」遭翻出

巴哈姆特發聲明了！還原6次交涉刪文

工讀生做3天離職　留6字勸老闆

更多熱門

相關新聞

阿姨見路邊腳踏車起歹念掉包

阿姨見路邊腳踏車起歹念掉包

騎腳踏車外出，大部分的人在停車後，會上鎖防止愛車被偷，但有時候鎖了也沒用，依然有賊大膽偷竊。最近在台中，就有位地方阿姨原本騎著腳踏車，卻看上路邊的車，竟然心生歹念，停車後騎走別人的自行車，結果在路口被原車主當場抓包，監視器拍下了這段過程，網友看了直呼：母湯！為老不尊，學不乖啊！

一日北高挨批　柯擬登貓空大縱走

一日北高挨批　柯擬登貓空大縱走

高雄馬等不到「延賽日」　跑友崩潰喊問神明

高雄馬等不到「延賽日」　跑友崩潰喊問神明

自行車道6年僅增1%挨轟！陳智菡FB狂酸

自行車道6年僅增1%挨轟！陳智菡FB狂酸

LV腳踏車竟要價96萬元

LV腳踏車竟要價96萬元

關鍵字：

自行車馬拉松鐵人三項泛舟

讀者迴響

熱門新聞

薔薔「胸前兩點」走光！鳳梨臉紅起生理反應

安卓手機爆閃退災情！簡單1招解決

快訊／飛官羅尚樺殉職！妻曝已有2月身孕

江宏傑好感度暴增…福原愛全盤皆輸

天公爐撈未開眼虎爺！埋香灰睡翻

獨／張鮭魚之夢曝上課慘狀：被譏笑、老師要他回家

《黑澀會》美眉「嘲笑別人本名」遭封殺！

Lulu「東湖市場買衣服」沒被認出！

台中25日下午2點起停水23hrs

星巴克3／22起連續5天買一送一！

正妹「下面長肉色一根」百萬網友嗨了

狗的報恩！　汪叼禮物進門媽崩潰

獨／身影曝光！羅尚樺孕妻進靈堂瞬間淚崩

快訊／「特斯拉」闖紅燈撞飛多台機車！再撞分隔島翻覆

短裙女捷運張腿上下搖！15秒片瘋傳

更多

最夯影音

更多
鳳梨鼠薯遇上薔薔也崩潰！　被CUE餵食、學黃色英文單字「搞到很熱」

鳳梨鼠薯遇上薔薔也崩潰！　被CUE餵食、學黃色英文單字「搞到很熱」
Lulu帶五千塊逛市場...PD：要買幾件　狂讚「我的衣服」花833元搭出3套！

Lulu帶五千塊逛市場...PD：要買幾件　狂讚「我的衣服」花833元搭出3套！

捷運當健身房！女穿裙撐地狂抬臀　無視他人眼光...網：時間管理大師

捷運當健身房！女穿裙撐地狂抬臀　無視他人眼光...網：時間管理大師

大胃王吃貨豪豪參戰鮭魚之亂！4人狂掃174盤：生魚片吃到缺貨

大胃王吃貨豪豪參戰鮭魚之亂！4人狂掃174盤：生魚片吃到缺貨

國道賓士撞護欄！1人被甩出車外　27歲男駕駛：看前車加速才跟上

國道賓士撞護欄！1人被甩出車外　27歲男駕駛：看前車加速才跟上

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面