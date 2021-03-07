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高雄馬宣布延賽2個月！跑友等嘸「延賽日」崩潰喊：要不問神明！

▲▼2021高雄富邦馬拉松宣布延賽，日期遲至今日都未訂下。（圖／翻攝自高雄富邦馬拉松粉專）

▲2021高雄富邦馬拉松宣布延賽，日期遲至今日都未訂下。（圖／翻攝自高雄富邦馬拉松粉專）

記者許宥孺／高雄報導

受到部桃院內群聚影響，原定於1月30、31日舉行的「2021高雄富邦馬拉松」宣布延賽，主辦單位高雄市政府運動發展局原定要在25日前宣布延賽舉辦日，但遲至今日尚未公布，有跑友就到官方粉專留言「這種行政效率真的不敢恭維」、「用抽籤吧！要不問神明！」

2020高雄富邦馬總計有1萬6000多名跑者報名，但受到新冠疫情影響，時任市長韓國瑜果斷宣布停辦，且報名費全額退費；而今年賽程仍受疫情影響，主辦單位在1月12日決定延期辦理，若無法配合延賽日期則全額退費，同時宣布，參加延期賽事者加碼送完賽衣，但遲至今日仍未宣布延賽日期。

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▲▼2021高雄富邦馬拉松宣布延賽，日期遲至今日都未訂下。（圖／翻攝自高雄富邦馬拉松粉專）

▲主辦單位在1月29日發布延賽流程公告，提到「2月25日宣布延賽日」。（圖／翻攝自高雄富邦馬拉松粉專）

主辦單位在1月29日於官方粉專發布延賽流程公告，內文提到「2月25日前宣布下半年度延賽舉辦日期」及退費申請辦法，但誇張的是，粉專並未在25日如期宣布延賽日期，遲至27日晚間11點才發布貼文，但同樣沒有公告延賽日期，還要選手「靜候消息」。

▲▼ 。（圖／翻攝自高雄富邦馬拉松粉專）

▲主辦單位遲至27日晚間11點才宣布「尚未公告延賽日」訊息。（圖／翻攝自高雄富邦馬拉松粉專）

有跑者就在底下留言，「效率跟機制真的很差勁⋯⋯非常非常非常非常差勁！」、「延辦，原公告日期延期，會不會下一次出來是說對不起，再延一次」、「說好的2/25公告咧？這樣的效率，還想讓高雄馬入世界經典，繼續去睡吧 ！」、「用抽籤吧！要不問神明！」、「這種行政效率真的不敢恭維…差勁」、「乾脆延期到明年好了」、「第一次參加馬拉松就遇到這種狀況 這種戰術根本就想拖到大家忘記吧」、「不是說要25號公布嗎？市長睡著了嗎？」。

▲▼ 。（圖／翻攝自高雄富邦馬拉松粉專）

▲跑友不滿行政效率差 。（圖／翻攝自高雄富邦馬拉松粉專）

對此，高雄運發局表示，考量到全馬組的賽程高達6小時，所以必須評估高雄氣溫及空氣品質狀況，內部仍在研擬方案，包含活動小獎勵也在做最後確認，目前先在粉專宣布，延賽日期和活動獎勵會晚點公告，預計在下禮拜就能同步公開資訊。

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