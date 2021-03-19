咬下爆超濃栗子香！全家最新糖炒栗子霜淇淋　7-11開賣哈根達斯冰沙

▲全家3/20開賣最新糖炒栗子霜淇淋。（圖／記者周姈姈攝，下同）



記者周姈姈／綜合報導

繼酷繽沙推出新口味後，全家將在3/20開賣最新口味霜淇淋，這次以街頭小吃為主題，推出懷舊感十足的「糖炒栗子霜淇淋」，一入口就能品嚐到超濃郁的栗子香氣，而7-11則是和哈根達斯(Haagen-Dazs)聯名，推出「莓好拿鐵冰沙」和「果仁咖啡冰沙」，3/24起搶先開喝，吃貨們絕對不能錯過。

全家這次新推出的「糖炒栗子霜淇淋」，入口後就能馬上感受到濃郁的栗子香氣，接著還能品嘗到淡淡的烘烤氣味，口感非常有層次，而餅皮顏色也很有巧思，為限量栗色餅皮，3/20～22也將搭配全家APP隨買跨店取優惠，2支優惠價59元，每日限購1組。

▲栗子色霜淇淋搭配同樣顏色的餅皮超邪惡，一入口是滿滿的栗子香。



7-11和哈根達斯(Haagen-Dazs)聯名推出的「莓好拿鐵冰沙」，以哈根達斯新鮮草莓冰淇淋製成，加入CITY CAFE牛奶，不但喝得到酸甜草莓滋味與牛奶香，還吃得到草莓果肉，另一款「果仁咖啡冰沙」則是以原粒飽滿、堅果味濃郁的夏威夷果仁冰淇淋為基底製成，搭配CITYCAFE濃縮咖啡，濃順口感與堅果顆粒交融，具豐富層次感，3/24起2款嚐鮮價為129元，哈根達斯控一定要吃。

▲7-11與哈根達斯(Haagen-Dazs)聯名，搶先全球推出「莓好拿鐵冰沙」與「果仁咖啡冰沙」。（圖／記者林育綾攝）