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AZ疫苗防護力達79%？　美衛生機構質疑：納入過期資訊

▲▼新光醫院開始施打AZ疫苗。（圖／記者屠惠剛攝）

▲美國、智利和秘魯針對AZ疫苗進行大型臨床試驗。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳怡靜／綜合報導

英國牛津大學和藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）研發的新冠肺炎疫苗，在美國一項大型實驗中發現，有79%的效力能預防染疫，對於預防重症和住院的有效性更高達100%，此數據一出立刻遭到美國衛生機構質疑，阿斯特捷利康恐納入「臨床試驗過期資訊」，數據完整度還待討論。

綜合外媒報導，美國、智利和秘魯進行了一項大型臨床試驗，共有3萬2449名志願者參與，其中有79％的參與者是白人、22％是西班牙裔、8％是黑人或非裔美人、4％是美洲原住民，以及4%的亞裔人士，各年齡層的人都有，各年齡層皆有60%的人有潛在健康問題，如糖尿病、心血管疾病等，結果顯示，AZ疫苗預防新冠肺炎的功效為79%，對於重症和住院的有效性更高達100%。

日期前歐洲一些國家施打時，傳出血栓副作用的案例，導致不少國家連忙暫停施打，阿斯特捷利康也特別委託獨立安全委員會針對血栓副作用進行調查，發現在接受至少一劑疫苗的2萬1583名參與者中，出現血栓的機率並未增加，而靜脈竇血栓（cerebral venous sinus thrombosis，CVST）也沒在這次試驗中發現。

▲▼ 英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）與牛津大學共同研發的AZ疫苗。（圖／路透）

▲美國獨立安全評議委員會（DSMB）質疑，阿斯特捷利康數據不完整。（圖／路透）

對此，牛津大學表示，結果顯示疫苗是高度有效且安全的。不過上述的數據卻遭到美國國家過敏和傳染病研究所（NIAID）質疑，NIAID表示，美國獨立安全評議委員會（DSMB）對於阿斯特捷利康，恐將臨床試驗中的過期資訊納入存有疑慮，可能對於AZ疫苗的效力提供不完整的數據。

NIAID也建議阿斯特捷利康，應和DSMB的合作，重新檢視數據，「確保最新、最準確的效力數據盡速公布。」針對外界抱持的疑慮，阿斯特捷利康目前尚未做出回應。

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