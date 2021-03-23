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嘉義中埔鄉自聘外籍英語教師　提升國中小學生外語能力

▲推動英語教學，中埔鄉公所自編預算 。（圖／記者翁伊森攝）

▲中埔鄉公所自編預算推動學童英語教學，中埔國小學英語情境劇粉墨登場。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

中埔鄉公所在鄉長李碧菁提議下，與鄉代會編列250萬用於轄內國中小英語教學經費。縣長翁章梁23日上午特別到中埔國小，參加中埔鄉公所協助鄉內各國民中小學聘請外籍英語教師協同教學計畫記者會，現場中埔鄉長李碧菁與中埔國小學生、外師一同粉墨登場，演出以機場為主題英文情境話劇，演出過程中、英、台語交錯。

▲推動英語教學，中埔鄉公所自編預算 。（圖／記者翁伊森攝）

▲中埔鄉公所攜手鄉代會自編預算推動英語教學 。（圖／記者翁伊森攝）

「英語除了是一門學科，也是重要的溝通工具！」翁章梁分享，他特別肯定李碧菁鄉長的用心，中埔鄉是嘉義縣第一個自行計畫外籍英語教師協同教學並執行的鄉鎮，公所提供250萬經費給鄉內11所國中小學，聘請6位來自不同國籍外籍教師，額外提供鄉內國中、國小每週一堂英語課，鼓勵學生應用英語來表達，提升學生英語聽、說能力。

▲推動英語教學，中埔鄉公所自編預算 。（圖／記者翁伊森攝）

▲中埔鄉公所編列教學預算 。（圖／記者翁伊森攝）

記者會現場，鄉長李碧菁與中埔國小學生、外師一同粉墨登場，演出一場以機場為主題的英文情境話劇，並配合情境給予每位來賓一張登機證，演出過程中、英、台語交錯，氣氛生動活潑。

配合行政院2030雙語國家政策發展，嘉義縣政府110年度編列800萬外籍英語教學助理經費，除原教育部國民及學前教育署補助6名外籍英語教師外，自行引進8位外籍英語教學助理，未來朝向外師巡迴教學或線上遠距課程等方式辦理，在學校增加外師，等於直接在校園內建置外語環境，增加學生說外語的機會，另外中師也可藉由與外師的互動，進一步提升中師英語教學專長。

翁章梁說明，縣府也進一步與美國在台協會共同執行「傅爾布萊特學術交流基金會合作案」，透過引進英語協同教學助理來協助本地的英語教師進行教學，撰寫、編輯英語教材，與該校教師進行異國文化議題探討，盼打造優質學習英語的師資與環境，逐步拓展孩子們的國際視野、培養全面的國際觀。

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