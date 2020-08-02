琉璃蟻大軍入侵中埔鄉！便當驚見滿滿蟻屍　鄉親被迫關燈

記者翁伊森／嘉義報導

中埔鄉近年不明因素，下雨過後的隔天每到傍晚過後便有琉璃蟻大量入侵民宅及路燈，因為數量龐大，造成民眾生活不便，到了晚上甚至需關燈吃飯，或是吃到一半的便當滿是蟻屍。日前中埔鄉公所蟻也邀請國內專精螞蟻生態研究的林宗岐教授，來到中埔鄉瞭解飛蟻的好發原因，確認為褐色扁琉璃蟻婚飛造成的現象。

▲中埔當地入夜總有大量琉璃蟻飛入民宅，便當盒上都是滿滿的琉璃蟻。（圖／徐紹唐提供，下同）

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當地鹽館村的前嘉義縣救難協會理事長徐紹唐表示，每逢七八月更是琉璃蟻出沒旺季，他自己嘗試用水比肥皂3比1比例調配用來殺蟻，若是要讓效果更好，可以在水桶中放入調好的溶液，中間再放盞燈，便會誘使大量琉璃蟻因趨光性而衝入水桶。但卻因數量之多，最後被迫關燈讓琉璃蟻轉飛住家旁的路燈。

鄉長李碧菁表示，今年向防檢局爭取補助防治資材包括可在戶外使用的樹用型餌站，以及3%硼酸比例製造的餌劑可直接以容器盛裝在室內環境使用，在戶外環境則可搭配樹用型餌站針對屬於樹棲型螞蟻的琉璃蟻進行防治。利用工蟻會將食物帶回巢穴餵食蟻后和其他螞蟻的交哺行為，達到瓦解蟻巢的目的。

另外，因為琉璃蟻喜歡在隱蔽性高的環境築巢，民眾也需要加強環境清理，在戶外農園落實清園，清除堆置的竹竿、枯枝等適合琉璃蟻築巢的環境，同時防治與螞蟻共生之介殼蟲或蚜蟲；在居家環境週圍，加強清除其可能藏匿的廢棄物及隔間夾板等物品。

除了嘉義縣中埔鄉，在南投縣、高雄市也陸續傳出飛蟻擾民的消息，顯示琉璃蟻婚飛季節大發生而困擾民眾的情形已成為中南部山區鄉鎮的共同問題。農委會防檢局及環保署在去年年底召集各山區發生蟻害之鄉鎮共同研商，請各地方政府提報琉璃蟻危害範圍與面積，由專家協助鑑定與確認高風險區域，並提供餌劑與餌站等防治資材、辦理教育宣導工作，協助地方政府指導民眾進行防治。

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