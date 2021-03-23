「母子同心」她吞忍婆婆16年　人妻挨告才知老公恐怖監視

▲人妻怕婆媳問題演變成夫妻失和，決定搬去住小套房，卻慘遭丈夫監視。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

新北市1名人妻原本與夫家同住，因不滿婆婆老是干預夫妻相處及顛倒是非，丈夫又只會要她忍讓，忍了16年決定自己去外面租套房，沒多久竟被指控涉嫌通姦，還遭求償，人妻上了法庭才知道，原來丈夫在她套房外偷裝監視器，鏡頭就對準門口，因此拍下其他男子短暫進出的畫面，結果丈夫因妨害秘密遭起訴。

全案起因於劉姓丈夫向法院提告，指控妻子疑似和其他男人頻繁進出居住所，逾越一般男女關係，嚴重侵害劉男的配偶權，讓劉男終日鬱鬱寡歡，獨自承受周遭親友異樣眼光，劉男表示，原本願意和妻子和解，但妻子卻反悔，因此要妻子和另名男子共同賠償侵權損害60萬元。

▲人妻希望丈夫一起搬家，但被要求盡量忍讓婆婆。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

人妻喊冤訴苦，她結婚後搬進夫家，婆媳問題日漸嚴重，她多次請求劉男居中協調或一起搬家，但劉男拒絕並要求她忍讓，她忍了16年，身心俱疲，擔心夫妻感情破裂，會真的離婚，所以找男姓友人協助找房子，在2017年間搬進小套房，期間男性友人會前往關心，但都是短暫停留，沒有待到深夜或過夜的情形。

法院調查，劉男所提出的配偶權遭侵害證據，除了妻子原本簽下的和解書，只有1張影片光碟，但這些影片，是劉男私聘徵信社裝置監視錄影機，竊錄妻子非公開活動，已嚴重侵害了妻子的隱私權，取得方式違反社會道德與公序良俗，不能當成證據，何況影片中顯示，妻子和其他男人的互動都有保持一定距離，沒有任何親密舉動，其他男子在妻子套房停留時間短暫，難證明互動超越一般朋友關係。

法院最後判決駁回劉男求償請求，刑事部分，也由檢察官另案以證據不足為由，處分不起訴，劉男的妻子則是在法庭內發現遭偷拍套房門口的進出畫面後，向台北地檢署提出妨害秘密告訴，檢察官調查後，依無故以錄影竊錄他人非公開活動罪嫌起訴。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

台北公車癡漢「恐怖掀裙性侵」 年輕妹忍辱10分鐘崩潰：非禮啊！

中山警集體收賄案擴大 2偵查隊員涉貪遭聲押禁見

立訊併購宣德爆內線交易 2公司高層各500萬交保限制出境