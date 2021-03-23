熱舞社偷拍魔「700女入鏡」重判4年　他下載轉賣竟「月賺10萬」

▲張子彥偷拍熱舞社才遭重判，另名張姓男子竟上網賣片，法院依法判刑。（圖，資料照／ETtoday新聞雲）

記者羅志華／台北報導

男子張子彥追蹤高中、大學熱舞社團行蹤，在廁所內裝針孔偷拍，並為影片分類「學生」、「素人」等，經北院判關4年，目前多名受害者的求償案也在審理中，但這些檔案在網路流傳，另名張男入手後，竟上網收費散布，短短1個月不法所得就達10萬餘元，北院依販賣竊錄非公開活動及身體隱私部位內容罪，判張男6月徒刑、得易科罰金18萬元。

事件源起於2018年4月間，女清潔工於台大打掃廁所時，驚見馬桶沖水桿有裝針孔，警方逮到張子彥後，從最早的檔案來看，犯行可能長達5年、受害人更疑似超過700人，經檢方比對，找到近50名受害人出面，最後有9名女子提告，有被害女子淚訴「寧願不要知道被拍」，本案使她對公廁產生陰影，常常憋尿到膀胱發炎，法院一審依妨害秘密罪，判張子彥4年徒刑、其他得易科罰金刑共2年。

不料張子彥案件審理中，有被害人發現，偷拍片竟在通訊軟體telegram上流傳，檢警接獲舉報，鎖定無業張姓男子涉有重嫌，搜索查獲硬碟中大量色情影片，許多廁所偷拍片還標示女子就讀學校、姓名或綽號，並查出他在2019年8月中至9月間，在推特上打廣告，再以400到1500元不等在Line群販售偷拍片，等收到錢後，在Telegram上提供下載連結。

法院認為，張男自承一個月賺10萬多，考量沒有其他積極證據可證他到底賺多少，認定他在8月中開始賣、到9月中被逮到為止，不法所得共計10萬元，依法判刑外沒收所有犯罪所得。

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