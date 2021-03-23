立訊併購宣德爆內線交易　2公司高層各500萬交保限制出境

記者劉昌松／台北報導

大陸立訊精密2012年「繞道」收購台灣連接器廠宣德科技(5457)，但台灣立訊負責人葉怡伶、宣德董事兼總經理蔡建偉，涉嫌在這項利多重訊發布前，透過公司帳戶買入宣德股票，疑有內線交易，2人合計擬制性不法獲利共約370萬元，台北地檢署23日凌晨依違反《證交法》罪嫌，各以500萬元交保，併限制出境、出海。

▲台灣立訊負責人葉怡伶 。（圖／記者劉昌松攝）

根據宣德科技官網介紹，公司成立於1990年，專注創新設計及研發製造的電子連接器領導廠商，強調市場即時性及成本的通訊、電腦、汽車及消費電子產業，擁有按鍵 (keypads)、模內裝飾 (IMD) 及奈米級濺鍍技術 (Nano sputtering)。

▲宣德董事兼總經理蔡建偉 。（圖／記者劉昌松攝）

2012年9月25日，宣德發布重訊「公告本公司董事會決議私募普通股定價日、私募價格及增資基準日等相關事宜」，隔年就由大陸深圳的立訊精密功，透過百分之百持股的香港聯滔公司，「繞道」認購宣德公司私募普通股，宣德成為立訊併購的台廠之一。

但是在這項重訊之前，身兼台灣立訊公司負責人、大陸立訊財務總監的葉怡伶，因掌握了這項併購案的財務規劃及部署，提前2個月、在2012年7、8月間，以台灣立訊公司帳戶，買進宣德股票2000多張，以重訊公布後隔天的收盤價每股7.66元估算，擬制性獲利約300萬元。

而宣德公司董事兼總經理蔡建偉，則是在8、9月間，以他擔任負責人的立康公司帳戶，買入宣德股票1000餘張，雖然進場晚了一點，擬制性獲利也約達70萬元；檢調懷疑全案涉及《證券交易法》內線交易等罪嫌，22日展開搜索約談談行動，預計將帶回蔡、葉2名嫌疑人以及相關證人，以釐清案情。

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