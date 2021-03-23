椎心再見老公一面！羅尚樺妻忍不住再潰堤　挺孕肚斷腸地招魂

記者陳羿妏、黃彥傑、吳世龍、陳以昇／台東報導

飛官中尉羅尚樺昨（22日）於執行F-5E戰鬥機飛行訓練時，在屏東外海發生擦撞意外，不幸殉職。懷有2月身孕的羅妻今（23日）上午在友人陪同下前往靈堂，而稍早她在看完丈夫遺體後，起初雖強忍著淚水，但家人一上前關心後，她的淚水當場潰堤，令人感傷。接下來羅妻將挺著孕肚，與家屬一同前往事發地點招魂。

▲▼羅尚樺妻子淚崩。（圖／記者吳世龍攝）

羅尚樺今年26歲，本月5日才與妻子完成登記結婚，甫舉行完家宴，預計明年舉辦婚禮，豈料，卻在訓練過程殉職，留下懷有2月身孕的妻子。今上午羅妻因過於悲痛，步行至殯儀館過程，整個人相當虛弱，須由友人在旁攙扶進到靈堂。羅妻進到靈堂，崩潰痛哭，友人也趕緊在旁不斷安撫，而稍早她看到丈夫最後一面時，雖強忍住淚水，但走至外面後，見到家人一上前關心後，當場大哭，場面相當哀戚。

另外，羅尚樺的花蓮高中同學亦到靈堂致意；同學表示，他們是接到羅妻通知說「尚樺出事了」，昨晚連夜趕往台東，今天到靈堂上香致意，而他們也說，羅尚樺個性活潑外向，跟同學感情都不錯，因此，接獲死訊時大家都很難過，在靈堂前大家都有跟他說說話。

▲羅妻眼眶泛淚，看著丈夫牌位。（圖／記者陳以昇攝）

目前家屬將從台東市立殯儀館出發，前往事故地點「屏東牡丹鄉岸際旭海漁港」招魂，而這段路程其實有段距離，約96公里，開車至少約2小時，羅妻會與羅家人一起搭車前往。

▼羅尚樺家人準備前往招魂。（圖／記者吳世龍攝）

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