今年首例屈公病現蹤！印尼男機場發燒被攔　一度懷疑新冠採檢

▲疾管署說明屈公病、大陸流感等疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（23）日公布國內出現今年首例境外移入屈公病確定病例，為印尼籍20多歲男性，來台工作因為發燒在機場攔檢通報，經登革熱NS1快篩陰性後，送至醫院就醫及採檢COVID-19，其中機場採檢之血清檢出屈公病毒陽性確診。個案目前住院隔離中，同行者2人目前均無疑似症狀。

疾管署指出，我國自2007年10月將屈公病納入法定傳染病以來，累計232例確定病例，其中本土病例21例，境外移入211例；境外移入病例中，九成個案感染地為東南亞國家，以緬甸(70例)為多，其次為印尼(62例)及菲律賓(28例)。近期東南亞多數國家屈公病疫情處相對低點，泰國及馬來西亞今年迄今累計百餘例，尚低於去年同期，惟馬來西亞吉隆坡洗都(Sentul)近期爆發屈公病疫情，2月16日迄今累計已逾50例。

[廣告]請繼續往下閱讀...

疾管署指出，屈公病與登革熱相同，都是藉由帶病毒的白線斑蚊或埃及斑蚊叮咬而感染，潛伏期2至12天，發病前2天至發病後5天為病毒血症期(可傳染期)。屈公病感染症狀包括突然發燒、關節疼痛或關節炎(特別是手腳的小關節、手腕和腳踝)、頭痛、噁心、嘔吐、疲倦、肌肉疼痛，約半數患者會出現皮疹；大多數患者約在7至10天內可康復。

疾管署呼籲，計劃前往東南亞等屈公病流行地區的民眾，應做好防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可，含敵避(DEET)、派卡瑞丁(Picaridin)或伊默克(IR3535)成分的防蚊藥劑，並居住在有紗門、紗窗的房舍。入境臺灣或居家檢疫期間，如出現疑似症狀，應主動通報衛生單位安排就醫，就醫時請告知TOCC(旅遊史、職業史、接觸史、群聚史)等，以利及早通報、診斷及治療。