金正恩傳口信牽緊習近平！籲強化戰略溝通「抗敵」　美國該緊張了

▲金正恩、習近平透過駐中大使互傳口信，形成「抗美」聯盟。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩日前與中國國家主席習近平互傳口信，除恭祝中國共產黨建黨100周年，還強調將發展兩國穩固的外交關係、強化雙方之間的溝通，以迎擊來自「敵對勢力」的挑撥和策動。由於兩國元首互傳口信的時間點敏感，加上美國近來持續對北韓、中國施壓，美中矛盾進一步擴大，因此外界推測其所指的「敵對勢力」應為美國。

根據北韓官媒《朝中社》今（23）日上午報導，金正恩向習近平傳達口信的宗旨，主要是在雙方敦厚穩固的同志關係上，強化兩黨之間的戰略意識溝通，並向習近平通報今年勞動黨第8次全代會的情況，以求符合時代潮流之要求。

金正恩在口信中呼籲，「以近來精心研究、分析朝鮮半島（韓半島）情勢與國際關係狀況的資料為基礎，全面檢討強化國防、北南（兩韓）關係、朝美關係以及相關政策和立場，並（向中方）通報。面對敵對勢力全方位的挑戰與策動，朝中兩黨、兩國將強化團結與合作。」

金正恩表示，「即使面臨敵對勢力瘋狂地毀謗重傷與施壓，一方面堅定地守護社會主義，一方面在邁向小康富有社會的全面性建設下取得豐碩成果，對此我同樣感到欣慰。」

▲此次中朝兩國互傳口信的時間點相當敏感。（圖／達志影像／美聯社）

而習近平在口信中則回道，「中朝傳統友誼是兩黨、兩國、兩國人民共同的寶貴財富。新形勢下，中方願同朝鮮同志攜手努力，推動兩國社會主義事業不斷取得新成果、造福兩國人民。」

南韓《韓聯社》分析，近來中國政府在新疆、香港等人權議題上屢屢受到西方國家指責與施壓，金正恩在口信中的談話，無疑是向北京當局表達支持，而此次互傳口信的時間點敏感，剛好在美國國務卿布林肯、國防部長奧斯丁15至18日出訪日本、南韓，以及在阿拉斯加州美中外交高層會談之後，另外，北韓企業家文哲明也於近日從馬來西亞引渡至美國受審。

據悉，中國共產黨對外聯絡部長宋濤於昨（22）日應邀接見北韓駐中國大使李龍南（리룡남，音譯），雙方互傳領導人口信。隨著美國加大施壓力道，讓北韓與中國之間的聯繫更加緊密，突顯兩國「抗美」意志。

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