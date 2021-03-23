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貪官收賄遭起訴遭爆「全家6人寄生市府」　嘉義市府：適才適用

▲寄生嘉市府吳思瑤。（圖／翻攝吳思瑤臉書）

▲周刊踢爆寄生嘉市府的吳思瑤工作態度積極，且具備媒體背景，對於市政行銷規劃頗具想法。（圖／翻攝吳思瑤臉書，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府遭週刊爆料，市長黃敏惠心腹吳健榮涉嫌收賄，但吳全家大小卻都進到市政府任職，除了吳本身以機要任被起訴，大兒子任職於果菜市場，大女兒吳思瑤也被聘用為黃敏惠的機要，作為隨行攝影官，小女兒在財稅局當約聘僱，太太則為不老生涯規劃師，全家人都沒有國考公務員身分，卻能進市府任職，引發爭議。

▲寄生嘉市府吳思瑤。（圖／翻攝吳思瑤臉書）

吳建榮2018年3月辦理退休，2019年1月嘉義市政府以機要人員回聘，在嘉義市工務處擔任專員、長期負責路面整修等工程；卻被檢方、廉政署幹員調查發現，藉由承辦路面整修工程等機會，對於職務上的行為，涉嫌收受得標廠商交付的新台幣數萬元至數十萬元不等現金、茶葉、咖啡豆禮盒等賄賂。

據了解，吳建榮大女兒吳思瑤被邀進嘉義市政府任攝影官緣為過去任職媒體界，對於市政行銷及規劃具創意，加上個性活潑且充滿笑容，工作效率頗受好評。

嘉義市政府表示，市長用人最強調廉能，市府發生廉能問題，會深刻檢討。市府人員包括公務人員、政務人員、機要人員、約聘僱及臨時人員之進用，都是依人事相關法令及規定辦理。對於人員的進用，市府將增加廣度，找到合適的人才，共同為嘉義市努力。

另外，有關報載中提到吳的太太「不老生涯規劃師」，為社會處「橘世代生涯發展中心」計畫之一環，遴選高齡長者或退休人員培訓後，協助到社區宣講生涯規劃、健康保健及退休生活調適等概念，屬於志工的性質，並不支領薪資費用。

▲寄生嘉市府吳思瑤。（圖／翻攝吳思瑤臉書）

▲吳思瑤與母親及兄妹和兄妹合照。（圖／翻攝吳思瑤臉書）

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