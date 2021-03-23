中共慶「建黨百年」不閱兵！　習近平將發表講話

▲中共今年將迎建黨百年。圖為2019年中共建政70周年慶典上，習近平在天安門廣場閱兵 。（圖／路透社）

記者陳政錄／北京報導

中國共產黨今年7月1日將迎來建黨百年紀念日，中共中央積極推進黨史教育、紅色愛國教育等一系列活動。大陸中宣部副部長王曉暉23日宣布，屆時將以中共中央名義，隆重舉行慶祝中國共產黨成立100周年大會，中共總書記習近平發表重要講話，並會同各黨派，召開慶祝建黨100周年座談會。

值得注意的是，對於外界關注，中共建黨百年是否會安排閱兵，彰顯解放軍軍力？中央軍委政治工作部主任助理、解放軍少將李軍表示，今年解放軍將在鍛造絕對忠誠、從黨史中感悟思想偉力、賡續革命精神、矢志強軍奮鬥四方面，慶祝建黨100周年。他說，今年「解放軍沒有安排閱兵，將在戰鬥崗位上，慶祝黨的百年華誕，守護祖國和人民安寧。」

▲中共中央軍委政治工作部主任助理、解放軍少將李軍。（圖／記者陳政錄攝）

中共於1921年7月成立，1941年後將慶祝日正式定為每年的7月1日，照慣例舉辦黨員教育和紀念活動，並在如70周年、80周年、90周年這樣的特殊年份，召開紀念大會，由中共中央總書記發表講話其講話精神會成為黨員教育的學習內容。

面對今年中共迎來建黨100周年，王曉暉在23日由大陸國務院新聞辦公室召開的記者會上說明，慶祝活動主要包括開展黨史學習教育、舉行慶祝大會、「七一勳章」評選頒授和全國「兩優一先」評選表彰，以及舉辦大型主題展、文藝演出、召開理論研討會和座談會等內容。

王曉暉表示，中國共產黨已經走過了一百年的光輝歷程，由一個只有50幾名黨員的小黨，發展成為擁有9100多萬黨員的世界上最大的馬克思主義執政黨。

他表示，「不忘初心、牢記使命」的黨史主題教育，將貫穿2021年全年，中共中央統戰部統戰部將商各民主黨派中央、無黨派人士和全國工商聯，召開各界人士慶祝中國共產黨成立100周年座談會。

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▼3月23日10時，中共中央舉行新聞發佈會，介紹中國共產黨成立100周年慶祝活動有關情况。（圖／記者陳政錄攝）