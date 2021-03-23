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安卓手機爆閃退災情！LINE、Gmail都出包　簡單1招解決問題

▲▼安卓手機雙開功能。（圖／記者邱倢芯攝）

▲安卓手機傳出閃退災情。（資料圖／記者邱倢芯攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

安卓Android今（23）日傳出閃退災情，國內外不少用戶反應，許多應用程式無法正常開啟，包含 Gmail、銀行、Google Pay、LINE、論壇等等App都有問題。

根據PTT網友發文，本次受害手機災情似乎沒有特定範圍，只要是 Android手機都有可能發生，使用三星、Sony 甚至是 Google自家的Pixel，都有人碰到災情；主要是無法正常開啟App，一啟動就會閃退。

▲▼安卓手機。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲安卓手機。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

外媒 9to5google 指出，此次災情疑似是因為Google內部的WebView 程式出問題，若用戶出現相關情況，可以進入 Google Play 在「應用程式和遊戲」的「已安裝」項目，找到「Android System WebView」，將其解除安裝並重新開機，就能暫時恢復正常。

報導稱，若Google Play無法正常啟動，則可以至手機「設定」內的「應用程式和通知」點擊查看全部應用程式，同樣找到「Android System WebView」，進入右上角的選單「解除安裝更新」。若「Android System WebView」無法更改，則可以嘗試停用 Chrome 瀏覽器。

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