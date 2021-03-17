悠遊付上線週年嗶了200萬趟次　下一步擴大「掃」北市公車

▲使用悠遊付支付車資。（資料照／ETtoday新聞雲）

記者陳弘修／台北報導

悠遊付上線即將屆滿週年，根據統計，悠遊卡在雙北捷運長年來市佔率穩在9成左右，悠遊付嗶乘車功能去年更「嗶」了超過200萬趟次旅程。悠遊卡公司表示，透過「一卡+一付」建構完整的大眾交通支付解決方案，悠遊付是全台唯一可以在交通運具同時使用NFC感應支付和QR code的交通電子支付。

悠遊卡公司表示，悠遊付去年全面開放上線後，是市面上「唯一」可以透過手機NFC功能的電子支付工具，包括雙北捷運、雙北公車、Youbike等大眾交通運具在內，用戶只要持具備NFC功能之Android手機(Andoird 6.0以上)，就能感應進出，不需掏卡片，也不用點出QR code。

另外，悠遊付在「嗶」的功能上除了能搭車，還可以購買1,280公共運輸定期票及享有捷運、公車、Youbike之間的轉乘優惠，未來也會推出學生優待票功能，通勤族使用悠遊付嗶乘車可充分享受電子支付的便利，也不會因此損失任何政策補助。

悠遊卡公司透露，目前正積極同步開發QR code搭車功能，今年1月配合交通部推動公車導入行動支付，悠遊付也搶進首波開放掃碼搭車服務，由於目前仍處試辦階段，適用路線範圍僅包括豐原客運865、866、866區1、866區2、866區3，高雄客運、屏東客運、國光客運聯營的9189(墾丁快線)，大都會客運2088及國光客運1800，未來將擴大至北市公車，悠遊付的使用者，只要秀出乘車碼即可支付車資。

在搭乘計程車方面，悠遊付已與台灣大車隊與大都會車隊合作，悠遊付的使用者，除了大眾運具外，也可透過掃碼方式支付車資，擁有更多元的電子支付選擇權。