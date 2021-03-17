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列11點巨雷「還堅持拿iPhone？」　果粉一面倒！他卻讚安卓1點完勝

▲iPhone 12 mini評測：攝錄小鋼炮。（圖／記者洪聖壹攝）

▲iPhone12 mini實體照。（圖／記者洪聖壹攝）

網搜小組／劉維榛報導

對不少果粉來說，使用iPhone就是一種信仰！一名網友以「堅持拿哀鳳的原因」為標題表示，自己長期使用iPhone後，發現手機藏了11點缺點，因此不解為何很多人堅持使用？網友回應，不外乎是系統穩定與操作簡單，加上搭配其他周邊產品。

一名網友在PTT「iOS版」指出，目前身邊有iPhone與安卓系統的手機，如今想換新手機，卻對選哪個品牌，正在猶豫不決中。原PO透露，已習慣用Google備份，加上沒有使用其它蘋果配件，因此沒有綁手綁腳的問題，接著列出13點iPhone的優缺點，如下：

1.很多Emoji

2.自動輸入辨識很爛

3.不能自己設定字體

4.桌面應用程式不可以隨便放位置

5.夜拍好、顏色美，能調整微距

6.沒有指紋辨識是優點也是缺點

7.輸入ˊˇˋ得打ㄨˊㄨˇㄨˋ再把ㄨ刪掉很麻煩

8.往右滑就是上一頁，很麻煩也很方便

9.相簿整理很麻煩

10.按標點符號會自動跳回原介面很麻煩

11.選取文字很麻煩

12.鍵盤間距太大

13.哀鳳的PTT不支援

其中就只有「夜拍好、顏色美，能調整微距」與「很多Emoji」是優點，原PO直言，缺點好像比較多，且等系統更新都要等一段時間，讓他認為「不會覺得哀鳳有什麼特別勝出的地方！」對此，原PO向果粉們求解，「堅持讓你使用哀鳳的原因為何？」

底下網友熱議，相較安卓系統，iOS系統簡單又穩定，「故障率低，耐用」、「覺得用起來很順，安全性也較高，安卓機很快就頓了」、「方便，不用弄一大堆設定」、「公司主要使用App都是Apple，出問題比較好解決」；當然也有人坦言是被蘋果生態圈給圈住，「與Mac和iPad互相配合使用，體驗極佳」、「因為對蘋果有信仰價值」。

▲▼安卓、iPhone。（圖／記者曾筠淇攝）

▲安卓與iPhone大PK。（圖／記者曾筠淇攝）

另有網友點出安桌系統的缺點，「早期用了安卓裝免費App中毒，一覺醒來所有聯絡人都不見」、「我用安卓時，鬧鐘又幾次不響，系統當機之類的，你覺得不嚴重嗎」、「用過幾次安卓，都是1-2年就被當孤兒」。

對此，有網友客觀表示，「如果版大沒有其他蘋果設備，就選自己順手的系統使用就好」；事實上，兩套系統各有千秋，另一名網友卻大讚安卓1點完勝，「被iOS系統綁架，已經用得很習慣變成下意識操作，我也有安卓中階手機，是輔助使用，為了體驗安卓NFC，因為蘋果沒有全面開放」。

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