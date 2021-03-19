如何透過 Android 手機、iPhone 提升睡眠品質

特約記者洪聖壹／綜合報導

日前 Google 公司發表 Google Nest Hub 2，特別採用 soli 技術追蹤睡眠品質，引發國際科技媒體競相報導。查了一下資料才發現，原來每個人每天的睡眠品質，跟每個人的健康息息相關。恰巧今天是世界睡眠日，那麼就來分享怎麼樣利用 Android 手機跟 iPhone 手機來提升睡眠品質。

相信很多人都知道，睡眠和吃飯、運動一樣對於人們身體健康有很大的關係，人們主要透過睡眠來讓大腦跟身體獲得適度的休息、進而恢復活力，長時間睡眠不足，會造成身體快速老化，倘若飲食上又出問題，那麼身體就會很快出狀況。

有鑑於此，世界睡眠醫學學會（World Association of Sleep Medicine，WASM）跟世界睡眠聯盟(World Sleep Federation， WSF)所組成的世界睡眠協會（World Sleep Society, WSS），才制定了世界睡眠日，這樣一個特別的日子，意義跟世界地球日一樣，透過一個象徵性的日子，讓人們關注到某件事情。

在過去，人們會自動自發提醒自己該睡覺，為了避免睡過頭，通常會使用「鬧鐘」。不過現在時代已經進步，Apple 公司的 iPhone 跟 Goolge 公司的 Android 系統，都有提供完整的睡眠功能給用戶使用。

以蘋果公司的 iPhone 為例，用戶可以在手機內的「健康」app 去找到「睡眠」這個選項，然後建立每天的睡眠排程，設定完之後，一但就寢時間到了，手機就會自動關閉通知、調暗螢幕亮度，並且會發出一個親切的聲音跟一句話，提醒用戶該睡覺了。你可以回顧自己的睡眠狀況，手機內會提供每日、每週甚至到每月的「睡眠報表」。

▲iPhone 的睡眠時間設定功能整合在「健康」App 當中。（圖／記者洪聖壹攝）

除此之外，如果你是 Apple Watch 的用戶，你可以快速到手表內找到一個床的圖示，點進去設定並同步「就寢時間」設定，有別於 iPhone 是透過夜間使用 iPhone 的時間來追蹤「睡眠時間」，Apple Watch 可以追蹤夜間睡眠心律狀況，如果心律有明顯的高低，過高或者過低都會緊急提供通知給緊急聯絡人。

▲透過 Apple Watch 設定，可以進一步進行心率追蹤，過高或者過低都會聯絡緊急聯絡人。（圖／記者洪聖壹攝）

如果你是 Android 手機用戶，Google 在去年（2020）年，也正式將 Pixel 手機內的「就寢時間」功能推向給所有用戶，大致上來說，任何人都可以拿起手機，然後到「鬧鐘」這個功能底下，找到「就寢時間」，接著跟上面的 iPhone 介紹一樣，設定好自己每週的睡眠時間表就可以完成睡眠時間設定。

▲Google 的睡眠時間設定，可以到「就寢時間」設定，這樣就不必使用鬧鐘功能了。（圖／記者洪聖壹攝）

經過實測，Google 的睡眠時間設定完之後，隔天到了起床的時間，只要關閉鬧鐘，手機就會播報今天的日期、當地天氣，並且提醒你要帶雨具、多穿一點衣服等等，如果你有開啟 Google 日曆同步功能，那麼接下來 Google 助理還會告訴你今天幾天有安排要做什麼，或者幫誰慶生。

▲Google 助理會在關閉起床提醒時，告訴用戶當地天氣跟一整天的行程通知。（圖／記者洪聖壹攝）

此外，不管是 iPhone 或者 Android 手機，起床的音樂也不再那麼單調，都是各自的團隊精挑細選的音效。

世界睡眠日今年已經迎來第 14 屆，主題是「規律睡眠，迎向健康」（Regular Sleep, Healthy Future）。但是畢竟睡眠日一年只有這麼一天，想要每天提醒自己，又不想聽到很吵的鬧鐘，那麼現在就開始，一起來設定就寢時間吧！下面分享記者自己使用 iPhone 在過去一個月的平均睡眠時間，祝福大家每天睡滿 8 小時、健康滿分：（圖／記者洪聖壹攝）