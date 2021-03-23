暴雨狂襲澳洲！1.8萬人躲洪災　蛇、蜘蛛群闖入屋內「避難」

▲連日破紀錄的大雨導致澳洲嚴重洪災。（圖／路透）

記者郭家榮／綜合報導

澳洲東部新南威爾士州（New South Wales）近期下了破紀錄的持續大雨，爆發60年來最嚴重的洪災，當地1.8萬居民被迫離開家鄉。不僅人們紛紛往高處、安全處避難，大雨也侵襲野生動物的棲息地，大批的蜘蛛和蛇跟著「躲進」屋內避難。

綜合媒體報導，澳洲東岸部分地區降雨量達1000毫米，且預期可能還會持續整個星期，瘋狂的降雨導致河水暴漲，切斷了道路和橋梁，連野生動物的棲息地都受到影響。有民眾目擊，成千上百隻蜘蛛在洪水來臨前爬上了圍牆、柵欄，然後衝進了屋內，部分沒有來得及逃離的蜘蛛就倒在門口「橫屍遍野」。

▲連蛇也為了逃離洪災躲進人類屋內。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

不只是蜘蛛，有些喜好乾燥的爬蟲類也趁著洪水侵擾，大剌剌闖進了人類居住的屋內。有民眾發現家中出現許多蛇，他們爬到屋內較乾燥、溫暖的地方，然後就賴著不走，而那些還停留在石頭和樹木底下未逃離的蛇，都被汙濁的泥水淹沒。

爬蟲類專家寇瑞（Cory Kerewaro）表示，潮濕的環境提供蛇類一個完美的狩獵場，雨後出現的青蛙、小動物是牠們的美味佳餚。寇瑞也提醒居民，不要試圖去碰觸那些闖入的蛇，因為有些種類具有毒性，一旦被攻擊可能會造成生命的危險。