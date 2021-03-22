文在寅明接種AZ疫苗！籲全民「別懷疑」乖乖接種　11月達群體免疫

▲文在寅將於23日接種AZ疫苗。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

今年68歲的南韓總統文在寅，即將於明（23）日接種阿斯特捷利康（AZ）新冠疫苗，為6月出訪英國參加G7峰會做準備，預計完成接種後，將會隨即返抵青瓦台正常處理業務。

根據《韓聯社》報導，文在寅今（22）日在青瓦台首席與幕僚會議上表示，「我與我的妻子將於明日接種AZ疫苗，AZ疫苗在其安全性與效能上再次獲得國際驗證，大多數的歐洲國家已重啟施打AZ疫苗，而我國（南韓）疾病管理廳也將接種對象擴及至滿65歲以上者。」

文在寅呼籲國人，別再對AZ新冠疫苗的安全性抱持疑慮，應依順序接受疫苗施打，「疫苗接種不僅能守護自己的安全，更是引領社會走向全體免疫的道路，守護社會全體的安全。在此呼籲國人應對假新聞抱持著警戒心。」

文在寅先前曾透過青瓦台發言人康珉碩表示，為了建立起國人對於施打AZ疫苗的信心，願意優先接受AZ疫苗接種，而根據南韓當局的防疫規定，若有必要公務需出境至國外者，可優先安排施打疫苗，因此68歲的文在寅、66歲的第一夫人金正淑皆將於23日安排施打AZ疫苗。

此外，伴隨文在寅夫婦出訪英國的青瓦台官員與幕僚、公務人員，包括國家安保室長徐薰、總統警護處長柳鍊相、國家安保室第2次長金炯辰、儀典秘書官卓賢民、第一附屬秘書官辛志娟、第二附屬秘書官崔尚永（최상영，音譯）、青瓦台發言人康珉碩、第一附屬室行政官與警護處職員等9名人員都將一同接種AZ疫苗。

據悉，南韓政府計畫在今年11月底以前，達成全國群體免疫的目標。

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