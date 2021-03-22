桃園海岸旅遊新亮點　新屋石滬故事館正式揭牌營運

▲桃園海岸旅遊新景點，新屋石滬故事館營運。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦22日主持新屋石滬故事館開館揭牌儀式，宣布新屋石滬故事館正式對外開放，並與地方人士一同參觀館內陳列的石滬文物，以及海創客DIY教室，期許新屋石滬故事館繼續傳承百年石滬文化，並宣導無塑海洋的環保理念，同時藉由濱海生態旅遊帶動新屋沿海觀光產業發展。

▲市長鄭文燦參觀新屋石滬故事館。（圖／記者楊淑媛攝）

鄭市長說，市府於2018年成立海岸管理工程處，積極保存許厝港國家級重要濕地、觀音草漯沙丘、觀新藻礁生態系，以及新屋石滬文化景觀等桃園海岸四大生態亮點，包括推動許厝港國家級重要濕地生態復育工程，面積約961公頃；2020年公告設立草漯沙丘為地質公園，面積約284公頃；103年公告劃設觀新藻礁生態系野生動物保護區，面積約315公頃；石滬則是客家傳統捕魚方式，利用漲退潮的原理以石滬圈圍住魚類，不僅是先民的智慧結晶，也代表著與海搏鬥的精神。

▲▼由新屋石滬故事館看海景夕陽相當美麗。（圖／記者楊淑媛攝）

新屋石滬群位於深圳北岸至蚵間周邊，共有11座石滬，其中3座已按照《文化資產保存法》登錄為文化景觀，市府也持續持續修復及審議登錄剩餘石滬，預定明（2022）年將11座石滬全數完成。鄭市長也說，新屋石滬故事館除傳承新屋百年石滬文化外，也設立海創客教室，帶領民眾認識海灘廢棄物對於生態環境的影響，並透過再生DIY活動將海洋廢棄物經適當處理後轉化成為各類文創產品，引發民眾認識海洋進而愛護海洋，一起為海洋保育盡一分心力。

環保局長呂理德說，石滬故事館以亮白外觀搭配天藍欄杆襯托著桃園的壯麗海景，其中1樓展出石滬模型及相關文物，紀錄新屋石滬的發展軌跡，透過在地青年協助開發的「掌上新屋」APP，提供遊客一窺新屋在地特色及石滬知識，並結合AR科技模擬實際漲退潮時間所開發的小遊戲，讓遊客體驗石滬捕魚的樂趣；2樓海創客教室則以環境永續為主軸，讓遊客將適當處理後的海洋廢棄物DIY自製實用物品或藝術品，將環保行動融入休閒旅遊；故事館頂樓則作為露天戶外空間，提供遊客一覽開闊的自然景致，並可一邊品嚐創意鹹醢（台語音似ㄍㄟˇ）飯糰及在地創意點心、料理。

呂局長也說，新屋石滬故事館由市府委託新屋愛鄉協會經營管理，開館時間為每周三至周日上午9時至下午5時開放免費參觀，周一、周二休館，有興趣的市民朋友可撥打報名專線03-4760409或桃園市新屋區愛鄉協會0935-358-194完成預約，體驗不一樣的海客文化。

包括市議員陳睿生、海巡署北部分署分署長扶大桂、林務局新竹林區管理處處長夏榮生、文化部文化資產局主秘林滿圓、市府副秘書長邱俊銘、環保局長呂理德、農業局長郭承泉、客家局代理局長戴興達、研考會主委吳君婷、海管處長林立昌、新屋區長姜義坤等均一同出席活動。

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