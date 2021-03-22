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她打工「生理痛想請假」卻因這理由被拒⋯　雇主恐挨罰30萬元

▲▼示意圖,生理期,生理痛,經痛,月經,女性,疼痛,健康,保健,下腹悶痛,疼痛,舒緩,臉色蒼白,止痛藥,四肢發冷（示意圖／123RF）

▲北市一名打工族想請生理假，被店長以「工時人員」為由拒絕，北市勞動局表示，事業單位此舉已違法。（示意圖／123RF）

記者袁茵／台北報導

北市勞動局日前接獲一名打工族「小惠」（化名）的陳情，某次因為生理期想請假，結果被店長說是部分工時人員，所以沒有生理假可請。對此，台北市勞動局長陳信瑜表示，事業單位此舉違反了《性別工作平等法》第14條規定，如查證屬實，將開罰2萬至30萬元，還會公布負責人姓名。

台北市勞動局22日表示，日前接獲一名打工族「小惠」的陳情，「小惠」某日剛好碰到生理假，因為身體不適，所以打電話向該店的店長請假，結果店長卻告知，因為「小惠」是部分工時人員，所以沒有生理假。

對此，陳信瑜指出，《性別工作平等法》第14條規定，女性受僱者因生理日工作有困難的話，每月可請生理假1日，該假別主要是考量女性生理特殊性而訂定，不該因為是全時工作者或部分工時者而有差別，每次請假以「1個曆日」為原則，原訂當天排班幾小時就可請幾小時，雇主不能拒絕，也不能視為缺勤而影響全勤獎金、考績或為其他不利的處分。

北市勞動局統計，近3年接獲的生理假相關申訴僅4件，其中2018年1件、2019年1件、2020年2件，但目前均尚無成立裁罰案。

此外，關於是否需要提出相關證明？陳信瑜表示，勞工申請生理假時，無須檢附相關證明文件，雇主也不可要求以其他假別取代，雇主如拒絕部分工時員工申請生理假，將至少被罰2萬元以上、30萬元以下罰鍰還會被公布事業單位名稱與負責人姓名。

陳信瑜強調，「只要被申訴查到，一定開罰！」雇主別以為技術性刁難，或透過「暗示性」不直接拒絕申請，就不會受罰，只要被申訴查到，且違法屬實，北市勞動局絕不寬貸。

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