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醫護優先！陽大醫院院長率30醫護施打AZ疫苗

▲▼AZ疫苗開打日，陽大醫院院長楊純豪（上圖）等30人施打以守護宜蘭。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲AZ疫苗開打日，陽大醫院院長楊純豪（上圖）等30人施打以守護宜蘭。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

AZ新冠疫苗22日正式開打，宜蘭溪北、溪南地區專責醫院陽大醫院與羅東聖母醫院，各獲配發600劑疫苗，給第一線醫護人員施打，陽大院長楊純豪在上午11時許，率副院長及一級主管及醫護們共30人施打疫苗，帶動醫療團隊及縣內醫護人員站在防疫最前線。

▲▼AZ疫苗開打日，陽大醫院院長楊純豪（上圖）等30人施打以守護宜蘭。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

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AZ新冠疫苗開打日，上午11時許領軍施打的陽大院長楊純豪表示，陽大為防疫責任醫院，全體同仁皆兢兢業業守護蘭陽鄉親健康，也配合中央及宜蘭縣政府衛生局政策，院方已依據有意願施打的醫護人員依據風險級別造冊，將陸續分流施打；另也安排跨院醫護人員預約登記，以10人（至多11人）為一梯次，請攜帶健保卡、相關證明文件（如：執業執照、職員證或在職證明）至蘭陽院區100診間施打。

若院外醫護人員有意願接種者，請填寫COVID-19疫苗接種預約表單，傳真至03-9312948或寄至16860@ymuh.ym.edu.tw，亦可採線上google表單登記。（https://forms.gle/rnChZc1uN8DXYUVw8），收到預約資訊後，將由專人回電確認可施打時間，若有疑問，請撥打專線電話03-9698314、03-9698255洽詢。

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