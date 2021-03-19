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緬甸克欽邦爆武裝衝突　軍政府出動戰機「終極清場」鎮壓

▲▼緬甸,克欽軍。（圖／路透社）

▲緬甸軍政府和克欽獨立軍爆發激烈衝突。（圖／路透社）

記者陳怡靜／綜合報導

緬甸軍事政變持續升溫，有走向「內戰化」的趨向。緬甸國防軍12日起在玉石產地帕敢與克欽獨立軍（Kachin Independence Army，縮寫KIA）交火，出動戰機轟炸，同時祭出「全面終極清場」鎮壓的風聲，引發數百名村民連夜逃往佛寺避難。克欽獨立軍活躍於中緬邊境的胡康河谷（Hukawng Valley），1994年前一直以武力對抗緬甸中央政府。

▲▼緬甸仰光一名示威者遭到武裝警察逮捕。（圖／路透）

▲緬甸示威者遭到武裝警察逮捕。（圖／路透）

克欽邦（Kachin）、克倫邦（Karen）、欽邦（Chin）與若開邦（Rakhine）等少數民族，過去因分離運動而長期遭緬甸軍政府鎮壓，其中，克欽獨立軍是與軍政府對立最深的少數民族部隊。在政變之前，克欽分離主義者曾和翁山蘇姬政府在政治上有密切往來。不過政變後，克欽軍拒絕承認軍政府，並主動出兵替克欽邦的反政變示威者「戒護安全」，甚至警告在地的緬甸中央軍不得血腥鎮壓示威者。

由於緬甸軍方在克欽邦首府密支那等地區鎮壓擴大，決議持續強力鎮壓，雙方在14日「血腥星期日」後，在密支那東北的因姜揚鎮激戰，數百平民連夜逃離家園。

不僅如此，密支那至曼德勒其中一座鐵路橋梁，在13日晚間11點30分發生爆炸，導致橋墩毀損無法通行，緬甸國防軍已派人前往調查。

對此，緬甸北方司令部直言，若是克欽軍再插手、煽動示威者上街，「緬甸國防軍必嚴懲、絕不姑息養奸。」目前克欽和平協調組織（PCG）暫未對獨立軍所屬的克欽獨立組織（KIO），以及國防軍北方軍區司令部展開調解。

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