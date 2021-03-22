老闆揚言開除「改名鮭魚」員工　律師432字問：有比較高尚？

記者黃翊婷／綜合報導
鮭魚之亂全台瘋改名，一度傳出有公司老闆警告員工，如果為了吃免費壽司而改名，將直接開除。對此，律師林智群21日在臉書PO出一篇432字的文章分析，有些老闆不認真經營還亂搞，公司不行了就直接收起來，而名字再怎麼改，身分證號碼還是一樣，兩者相互比較之下，「這種行為有比較高尚嗎？」
▼▲民眾改名吃免費壽司。（圖／記者白珈陽、游瓊華攝）
據了解，該名老闆是台北市某公司的負責人，同時也有在大學任教的邱建一，19日他在臉書PO文聲稱，如果發現公司員工或是日後的新進員工，曾為了吃免費壽司而改名，將「不鳥勞基法」直接開除。雖然他事後已經刪除文章，並發文道歉，但還是被網友截圖轉發到網路論壇Dcard，掀起一陣議論。
律師林智群21日晚間在臉書PO文表示，有些老闆覺得跟風改名的行為很差勁，所以要開除員工，但也有部分老闆公司開一堆，偏偏不肯認真經營，不行了就直接收起來，連員工薪水、資遣費都付不起，卻可以拍拍屁股再開另一家，「這種行為有比較高尚嗎？」
▲「周大鮭魚」已在活動結束之後改回本名 。（圖／記者洪靖宜攝）
林智群認為，名字再怎麼改身分證號碼還是一樣，還是要對自己的行為負責，而當老闆的如果搞砸公司策略，只要統編換一下，再開一間新公司就沒事了，「只要沒用個人名義對外交易，公司債務還燒不到負責人身上。除非你們之前沒這樣搞過，不然還真的沒立場嘴那些改名的人耶！」
至於老闆揚言改名就要解僱一事是否違法，勞動部回應，若是老闆真的因此解僱員工，將會違反《勞基法》第12條中關於解僱條件的規定，屬於違法解僱，員工可以依法提出訴訟，要求回復原職或是要求雇主補償損失，例如解僱期間的薪水、資遣費等等。
新聞：鮭魚之亂帶來改名潮，卻有老闆看不下去這種行為，在臉書開嗆，表示若有員工因貪小便宜想吃免費鮭魚而去改名，公司會直接開除，也嗆「不鳥勞基法」。而對此勞動部回應表示，若是老闆真的因此解雇員工，則違反勞基法第12條中關於解雇條件的規定，屬於違...由林智群律師（klaw） 發佈於 2021年3月21日 星期日
讀者迴響