福原愛拍廣告「手上拿的書」又瘋傳　律師：超前部署？很觸霉頭

記者陳俊宏／綜合報導

日本桌球天后福原愛被爆和高帥男出遊、過夜，引發不倫疑雲，同時也被爆和江宏傑協議離婚，兩人婚姻狀況再度引發議論。而兩人過去聯手代言拍洗衣機廣告，她手上拿的書再度引發日本網友瘋狂討論，連律師林智群也說，「這算超前部署嗎？」

▼福原愛手上拿著日文書，書名是《家事事件手續法》。（圖／翻攝「makomayu1」推特）



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福原愛和江宏傑為日本品牌洗衣機代言，她坐在沙發上，手中拿著一本粉灰色的書籍。不過，日本網友放大一看，日文書名是「家事事件手續法」，是有關家庭紛爭的官司解說。網友見書名輪番驚呼，「這……」、「是要離婚了嗎」、「為了家庭圓滿拿的嗎」、「在當地（台灣）是因為『家事』才會被選來拿著的吧」。

日網掀起討論的推特貼文是在2020年6月，一度衝上推特流行趨勢，沒想到現在雙方驚傳夫妻私下失和，福原愛當時拿的書再度引發討論。而林智群4日凌晨也在臉書發文分享此事，「之前拍廣告時，福原愛手上拿的書是『家事事件手續法』，這算超前部署嗎？工作人員給這本書當道具，其實很觸霉頭。」

對於福原愛被拍到在日本和男子約會、上旅館，江宏傑所屬的華研國際表示，「兩人沒有離婚，小傑不認識與小愛出遊的男子。」華研說，「異國婚姻的確有很多事情需要雙方一起努力，之前兩人也有跟媒體說，他們會定期開會討論家裡大小事情。但不要攻擊家人，現階段小孩與愛媽也都是江家在照顧。」

▲▼江宏傑、福原愛驚傳婚變。圖為兩人2016年9月在東京召開記者會公布結婚喜訊。（圖／達志影像／美聯社）

▼江宏傑、福原愛驚傳婚變。圖為兩人2016年9月在東京召開記者會公布結婚喜訊。（圖／達志影像／美聯社）



▼江宏傑、福原愛驚傳婚變。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

