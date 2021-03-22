「大量小龍蝦」出現！公園秒成免費釣蝦場　民眾搶抓：1小時能捉30隻

▲羅東公園水溝出現大量「小龍蝦」 ，民眾自製釣竿捕捉。（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

宜蘭羅東運動公園附近的小水溝近期出現大量小龍蝦（俗稱美國螯蝦），吸引許多觀光客前往現場釣蝦，其實這一些小龍蝦是因為民眾棄養，才在水溝中逐漸繁殖並破壞生態環境。宜蘭縣政府提醒，由於小龍蝦是外來種，民眾釣起後應該避免再放回水溝，若不知道怎麼處理，可以交給縣府相關單位處置。

小龍蝦原產於美國東南部，又稱為美國螯蝦、路易斯安那州螯蝦，前幾年在對岸掀起食用熱潮，台灣也連帶引進食用，不過卻因為肉質、外觀不佳等多項因素被民眾嫌棄，最後廠商也逐漸放棄養殖，不料有人隨意野放在河川水溝，因此造成小龍蝦數量逐漸變多，吃光水體中的魚蝦及浮游生物，影響生態平衡。

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▲有民眾表示，「大概1小時2至30隻沒有問題」。（圖／東森新聞）

宜蘭羅東運動公園附近的水溝近期出現大量小龍蝦，吸引許多遊客前往釣蝦，所有人擠在約一公尺寬的水溝旁，有人用小釣竿釣、有人網子撈，沒有特別準備工具的，乾脆從拿出手邊有的材料加工，衣架拆開加上魷魚絲作餌，自製釣具也能享受釣小蝦樂趣。有民眾表示「大概1小時2至30隻沒有問題」。

只是小龍蝦屬於外來種，民眾釣起來不敢吃，如何處理成了主要問題。宜蘭縣政府表示，小龍蝦在本地繁衍後，將嚴重影響水域生態，因此民眾垂釣之後，千萬不要再度放回，如果不方便處理，可以交給縣府處置，至於未來是否會發放抓捕獎金，還要進一步評估討論。

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