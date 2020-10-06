網紅店爽嗑小龍蝦！1hr後全身爆痛她「癱軟倒地」　醫嘆細胞壞死了

▲多汁鮮甜的小龍蝦深受不少人喜歡。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者蔡儀潔／綜合報導

多汁鮮甜的小龍蝦深受不少人喜歡，不過浙江的小劉日前與2名閨蜜，到網紅店吃了4斤小龍蝦後，突然全身酸痛，「站也站不住、坐也坐不牢」，就醫後發現，她不僅診斷患有橫紋肌溶解症，血壓也飆到148/93mmHg，而她平時並沒有高血壓症狀。

據《揚子晚報》報導，小劉日前約上2個閨蜜，去杭州一家叫「喜柿龍蝦和螃蟹餐廳」的網紅店解嘴饞，其實她們也是這家店的老主顧了，前前後後去了大約4、5次，有時還會點外賣。

當天3人像往常一樣，一共點了6斤小龍蝦和2隻螃蟹，吃得很盡興，還打包未吃完的1斤多小龍蝦。但就在4個多小時後，小劉發現自己脖子、肩膀、手臂很酸，「站也站不住、坐也坐不牢」，於是立即就醫。

在家人的陪同下，小劉來到浙江省立同德醫院就診，當診斷結果出來時她傻眼了！因為她不僅診斷出患有橫紋肌溶解症，血壓也飆到148/93mmHg，而平常血壓基本正常，並沒有高血壓的症狀。

▲檢驗報告單。（圖／錢江晚報）

更令人驚訝的是，閨蜜小朱在吃完小龍蝦1小時後，也出現了類似的症狀，她在回家的路上就感覺到腹部脹痛，然後變刺痛，迅速蔓延到腰部、背部、肩部，連臉頰都感覺到麻痛的異樣，痛得靠最後的一點清醒的意識，發語音給朋友求助。

▲病歷單。（圖／錢江晚報）

幸好另外一個朋友在附近，第一時間將小朱送去最近的浙二醫院，當時她在醫院痛得根本無法站立，只能捲縮在病床上被推來推去做各項檢查，醫生給出的診斷也是橫紋肌溶解症，「很明顯的一個感覺就是手都抬不起來，就連手機都無法使用，3天後複查還是診斷肌酸激酶增高。」

同行的另外一位閨蜜倒沒什麼症狀。小劉回憶道，閨蜜當天吃小龍蝦前吃了餛飩，本身並不餓，只吃了幾隻便作罷，而且還喝了很多冰水。這讓小劉立馬警覺起來，「很有可能是因為吃了小龍蝦，才導致的橫紋肌溶解症。」

▲與店家交涉的聊天記錄。（圖／錢江晚報）

經過與店家一番交涉，對方答應免去3人消費的1068元（人民幣，下同，約新台幣4500元），並在幾天後表示，「目前通過各方的檢疫檢驗結果，產品上沒有未達標或不合格問題存在」，但考慮對小劉和小朱工作的耽誤，「賠償每位5000元（約新台幣8500元）表示歉意。」

對於店家的解釋和賠償方案，小劉並不滿意，「因為橫紋肌溶解症耽誤這些日子的誤工費，遠遠不止5000元，誤工費在2、3萬左右，都是可以查證的。就算全額賠償誤工費，對身體造成的傷害也是不可逆的。」

▲小龍蝦檢驗合格。（圖／錢江晚報）

「喜柿餐廳」負責人回應道，事情發生後，已對2位女士進行道歉，在賠償餐費和誤工費基礎上，也會賠償2位女士的全額醫藥費用；目前已經通過協力廠商檢測機構進行鑑定，檢疫結果是合格的，也在等食藥監的紙質報告出來，要是小龍蝦真的有問題，一定會全力配合調查並按規定處理。