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冷氣團發威「狂暴降溫」剩10°C一夜發白！一張圖看一周3變雨彈後援

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲冷氣團報到，北部空曠地區最低下探10度 。（圖／中央氣象局） 

記者許力方／台北報導

冷氣團報到倒春寒，中央氣象局表示，受鋒面通過影響，迎風面北東部雲量多，開始出現雨勢，隨著冷空氣南下，各地越晚越冷，至22日清晨中部以北、東北部下探12度，其他地區16度，沿海空曠地區可能更低，預估22日北東高溫仍僅15度左右，南台灣則受影響最小，還有25度，預估這波將持續至23日（周二），低溫仍探13度，白天之後氣溫回升。

氣象局預報，大陸冷氣團21日南下，預計影響到23日清晨，北部、東半部整天天氣偏冷，有短暫雨，中南部早晚也冷，中部地區及南部山區也會有零星雨，預計水氣最多的時間點將落在22日凌晨至上午，之後水氣就會逐漸減少，23日白天起大陸冷氣團減弱，氣溫會逐漸回升。

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▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲冷氣團先發威、水氣後援，接著暖空氣接力。

氣象局也發佈陸上強風特報，東北風明顯偏強，臺南以北、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風，高雄沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

春天「後母面」的性格又開始浮現，23日下半天至24日（周三）上半天又會有中層水氣移入，除了北東有局部短暫雨之外，預計中部山區也會受到影響，如果水氣比預期多的話，中部平地及南部山區也不排除會零星飄雨。25日（周四）之後，水氣將明顯減少，天氣較為穩定，各地多雲到晴，僅東半部零星雨，風向也會慢慢由東風轉為東南風至偏南風，感受上比較溫暖舒適，但是仍要注意日夜溫差。

災害預報士賈新興表示，受大陸冷氣團報到影響「降溫有感」，北部的朋友感受很明顯，21日清晨冷氣團逐步南下，午後明顯感受溫度下滑及風速增強，預估這波低溫出現在22日清晨，北部空曠區、沿海地區及谷區低溫介於10至11度，台北氣象站低溫約13度上下。

賈新興分析，外面看起來矇矇的，因伴隨冷空氣而來的沙塵，預計22日對北部的影響最明顯，中南部在背風下、擴散條件不佳，主要是本地的影響為主，23日冷氣團減弱，逐漸轉為偏東風的環境，北部溫度緩慢回升，25日至28日又是個小夏天的好天氣，在嚴重降雨不足的情況下，「穩定的好天氣似乎不是個好消息。」

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