楊潔篪「嗆美金句」竟有商機！淘寶出現「中國人不吃這套」t恤

▲淘寶出現「中國人不吃這套」t恤、手機殼。（圖／翻攝微博，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪日前在中美高層戰略對話上以「中國人不吃這一套」「美國沒有資格居高臨下同中國說話」等強硬言辭回應美國官員，受到大陸網友熱捧。令人意外的是，楊潔篪的發言竟也暗藏商機，淘寶上目前已出現多款印有相關「金句」的產品，包含衣服、手機殼、貼紙等。

實際在淘寶網站上瀏覽，相關的「愛國產品」已有許多商家在進行販售，其中又以衣服及手機殼最為熱門，上面印著「中國人不吃這一套」「美國沒有資格居高臨下同中國說話」，並印上英文的「停止干涉中國內政」，一件衣服標價50至70元人民幣，有紅色、黑色及白色款式可供選擇。

▼汽車防水貼紙也已上架販售。



另外，也有「愛國防水汽車貼紙」在淘寶上開始販賣，設計與衣服、手機殼略有不同，上面印著「所有人沒有資格居高臨下同中國人講話」，以及英文的「沒有資格（not qualified）」。

「愛國產品」也在大陸網友間引起很大的討論，不少人都熱血沸騰的表示想要購買，但也有人認為利用愛國來賺錢不太好，「蘋果手機配這個手機殼有點諷刺。」「賺錢還是中國商人厲害呀！」「中國人不穿這一套！」